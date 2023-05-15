Британцы готовят стильного электрического конкурента Porsche Macan (фото)

Новый Lotus Type 134 составит конкуренцию для электрического Porshe Macan, который выйдет уже в следующем году. Электрокроссовер будет отличаться спортивным управлением и отличными динамическими характеристиками.

Британский бренд Lotus готовит новый электрический кроссовер Type 134, который составит конкуренцию модели Porshe Macan. Об этом сообщили на сайте Autocar.

Lotus Type 134 является рабочим названием нового компактного электрокроссовера. Он дебютирует после выхода седана Type 133 в 2024 году.

Коммерческий директор Lotus Майк Джонстон заявил, что к 2028 году на Type 134 будет приходиться половина ежегодных продаж бренда. Lotus планируют продавать около 75 000 экземпляров электрокроссовера в год.

Известно, что Lotus Type 134 построят на измененной платформе EPA. Длина кроссовера составит менее пяти метров.

Type 134 получит дизайн в стиле других моделей бренда Фото: youtube.com/theottle

Новый электрокроссовер будет использовать те же технологии, что и Lotus Eletre и Type 133. Тем не менее он получит аккумуляторы меньшей емкости.

Большое внимание в Lotus Type 134 будет уделено аэродинамике. Это позволит добиться оптимального запаса хода на одном заряде.

Джонстон отметил, что инженеры также сделали все возможное, чтобы Type 134 получил отличную управляемость. По его словам, "это будет не просто электрокроссовер с эмблемой Lotus".

Ранее Фокус писал, что Lotus готовят свой первый электрический седан Type 133.