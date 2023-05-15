Популярные электромобили сравнили с заряженным кроссовером BMW на прямой (видео)

Сперва электрокроссоверы участвовали в заезде друг против друга. После этого победитель сразился с заряженным кроссовером BMW X4M Competition.

Блогеры устроили драг-рейсинг между электрокроссоверами Kia EV6 GT, Genesis GV60 Performance и Ford Mustang Mach-E GT против BMW X4M Competition. Видео опубликовали на YouTube-канале Sam CarLegion.

Электромобили составляют серьезную конкуренцию для быстрых бензиновых автомобилей. Эксперты решили выяснить, справятся ли электрокроссоверы Kia, Genesis и Ford со спортивным кроссовером BMW X4M Competition.

Kia EV6 GT оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 585 л.с. и 740 Нм крутящего момента. Он способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды.

Genesis GV60 Performance приводят в движение два электромотора суммарной мощностью 490 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Электрокроссовер разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,6 секунды.

Ford Mustang Mach-E GT оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 490 л.с. и 860 Нм крутящего момента. Он способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды.

BMW X4M Competition оснащен 3,0-литровым турбированным двигателем мощностью 510 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч составляет 4,1 секунды.

Сперва электрокроссоверы участвовали в заезде друг против друга. Kia EV6 GT уверенно оторвался от конкурентов, а Genesis GV60 Performance финишировал вторым. Ford Mustang Mach-E GT занял последнее место.

Позже Kia EV6 GT бросил вызов BMW X4M Competition. Удивительно, но электрокроссовер справился даже с бензиновым конкурентом.

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