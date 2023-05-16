Маршрутка премиум-класса: в Китае готовят роскошный и дорогой микроавтобус (фото)

Новый Hongqi QM7 оснащен кондиционером и камерой заднего вида, а пассажирские сиденья отделаны кожей. Автобус оснащен 303-сильной турбошестеркой.

Опубликованы фото нового FAW Hongqi QM7. Представительский микроавтобус будут продавать как государственным структурам, так и частным клиентам. Подробности модели раскрыли на сайте CarNewsChina.

Передняя часть выполнена в фирменном стиле Hongqi Фото: CarNewsChina

FAW Hongqi является старейшим автопроизводителем Китая, а его роскошные авто использовал еще Мао Цзэдун. Дорогие микроавтобусы премиум-класса для обслуживания различных мероприятий и приема делегаций Hongqi выпускает с 1980 года, причем первенец был клоном советского ЗИЛ-118 "Юность".

Автобус оснащен 303-сильной бензиновой турбошестеркой Фото: CarNewsChina

Новый Hongqi QM7 продолжает эту линейку. Микроавтобус на 15 пассажиров выполнен в современной стилистике марки и получил фирменную широкую решетку радиатора.

Водитель получил цифровую панель приборов Фото: CarNewsChina

Габариты Hongqi QM7:

длина – 7295 мм;

ширина – 2090 мм;

высота – 2785 мм;

колесная база – 3990 мм.

В салоне установлены широкие кресла, отделанные дорогой кожей. Оснащение включает цифровую панель приборов, кондиционер, камеру заднего вида и парктроник.

Пассажирские сиденья отделаны кожей Фото: CarNewsChina

Автобус Hongqi QM7 оснащен 3,0-литровой бензиновой турбошестеркой на 303 л. с. и автоматической КПП. Средний расход топлива составляет 15,9 л/100 км.

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