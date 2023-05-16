Маршрутка премиум-класса: в Китае готовят роскошный и дорогой микроавтобус (фото)
Новый Hongqi QM7 оснащен кондиционером и камерой заднего вида, а пассажирские сиденья отделаны кожей. Автобус оснащен 303-сильной турбошестеркой.
Опубликованы фото нового FAW Hongqi QM7. Представительский микроавтобус будут продавать как государственным структурам, так и частным клиентам. Подробности модели раскрыли на сайте CarNewsChina.
FAW Hongqi является старейшим автопроизводителем Китая, а его роскошные авто использовал еще Мао Цзэдун. Дорогие микроавтобусы премиум-класса для обслуживания различных мероприятий и приема делегаций Hongqi выпускает с 1980 года, причем первенец был клоном советского ЗИЛ-118 "Юность".
Новый Hongqi QM7 продолжает эту линейку. Микроавтобус на 15 пассажиров выполнен в современной стилистике марки и получил фирменную широкую решетку радиатора.
Габариты Hongqi QM7:
- длина – 7295 мм;
- ширина – 2090 мм;
- высота – 2785 мм;
- колесная база – 3990 мм.
В салоне установлены широкие кресла, отделанные дорогой кожей. Оснащение включает цифровую панель приборов, кондиционер, камеру заднего вида и парктроник.
Автобус Hongqi QM7 оснащен 3,0-литровой бензиновой турбошестеркой на 303 л. с. и автоматической КПП. Средний расход топлива составляет 15,9 л/100 км.
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