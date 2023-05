Игрушка для взрослых: презентован необычный электрический багги для бездорожья (фото)

Tamiya Wild One Max подготовлен для езды по бездорожью и может самостоятельно ездить по дорогам. Для его вождения в Европе не требуется водительское удостоверение.

Культовое радиоуправляемое багги Tamiya Wild One получило увеличенную версию, допущенную для дорог общего пользования. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Британская компания The Little Car Company, которая создает уменьшенные копии эксклюзивных автомобилей, представила свое новое творение — Tamiya Wild One Max. Это "взрослая" версия радиоуправляемого багги 80-х.

Tamiya Wild One Max достигает 3,6 метра в длину и 1,9 метра в ширину. Дизайн багги в мельчайших деталях повторяет радиоуправляемую модель.

На Tamiya Wild One Max установлены амортизаторы Bilstein и пружины Eibach. Также багги оснащен тормозами Brembo на обеих осях и 14-дюймовыми внедорожными шинами Maxxis спереди и сзади.

Tamiya Wild One Max оснащен 14-дюймовыми внедорожными шинами Фото: The Little Car Company

Автомобиль способен взбираться на склон под углом до 34,1 градуса. Также багги имеет угол съезда 50,8 градуса.

Внутри размещены два ковшеобразных сиденья Cobra с четырехточечными ремнями безопасности. Также внутри установлен 5-дюймовый дисплей с защитой от влаги.

Дисплей выполняет роль приборной панели Фото: The Little Car Company

На авто установлены восемь съемных аккумуляторных блоков общей емкостью 14,4 кВт⋅ч. Вес багги составит около 500 кг, а максимальная скорость — 97 км/ч.

Всего будет выпущено только 100 единиц Wild One Max Launch Edition. Первые поставки клиентам начнутся в начале 2024 года. Цены будут объявлены позже.

Ранее Фокус писал, что Ferrari выпустила электрический родстер за 93 тысячи евро для детей.