Чемпион "Формулы-1" представил впечатляющий электробайк с рекордным запасом хода (фото)

Электрический мотоцикл Verge оснащен 138-сильным мотором и разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с. Байк способен проехать свыше 320 км без подзарядки.

Компания Verge Motorcycles создала новую модель электромотоцикла. Презентовал ее двукратный чемпион "Формулы-1" Мика Хаккинен, принявший участие в разработке и доводке байка. Об этом сообщается на сайте производителя.

"По своему опыту я знаю, что нужно для разработки транспортного средства, воплощющего в себе скорость, точность и элегантность. Я хотел спроектировать мотоцикл вплоть до мельчайших деталей, а не просто выбрать цвет", — заявил финский гонщик.

Электробайк может проехать свыше 320 км без подзарядки

В основе новинки лежит электробайк Verge TS Pro, но конструкцию существенно переработали. Для него создали особый обтекатель из карбона и лакированного пластика. Сиденье выполнено из дорогой кожи. Вместо ключа зажигания предусмотрена карта, как в Tesla.

Электрический мотоцикл оснащен мотором мощностью 138 л. с. и батареей емкостью 20,2 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с, а его максимальная скорость ограничена на 200 км/ч. Замедляют электробайк Verge тормоза Brembo.

Запас хода превышает 320 км и это новый рекорд для электромотоциклов. Зарядить батарею в быстром режиме можно всего за 35 минут.

Разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с

Электромотоцикл Verge выпустят лимитированной серией в 100 единиц. Эксклюзивная модель будет недешевой: она стоит 80 000 евро тогда, как цена стандартного Verge TS Pro – около 30 000 евро. Все байки будут черно-серого цвета, а украсят их автографом Микки Хаккинена.

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