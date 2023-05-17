Старая Toyota 90-х ушла с молотка по цене нового Porsche 911 (фото)

Toyota Supra A80 — культовая модель 90-х, которая очень ценится коллекционерами в наши дни. Спорткар оснащен 3,0-литровой 320-сильной турбошестеркой.

В США на онлайн-аукционе Bring a Trailer продали Toyota Supra 1994 года. За спорткар отдали 133 000 долларов – как за новый Porsche 911. Об этом сообщает сайт аукциона.

Пробег купе составляет всего 16 000 км Фото: Bring a Trailer

Культовые Toyota Supra A80 90-х годов в последнее время взлетели в цене. Особенно пользуются спросом экземпляры в хорошем состоянии и без тюнинга, а таких немного.

Сзади установлено опционное антикрыло Фото: Bring a Trailer

Конкретно эта Toyota Supra 1994 года является капсулой времени, ведь ее пробег – всего 16 000 км. Последний владелец приобрел авто в 2019 году и проехал на нем 640 км.

Спорткар Toyota идеально сохранился – у него лакокрасочное покрытие без повреждений и отличное состояние кожаного салона.

Крыша авто выполнена съемной Фото: Bring a Trailer

К тому же, комплектация Toyota Supra A80 близка к максимальной. Купе оснащено съемной крышей, задним спойлером, электроприводом кресла водителя, круиз-контролем, климат-контролем и самоблокирующимся дифференциалом.

Под капотом установлена 320-сильная турбошестерка Toyota 2JZ Фото: Bring a Trailer

Под капотом установлена топовый 3,0-литровый турбодвигатель Toyota 2JZ на 320 л. с. С 4-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,1 с, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

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