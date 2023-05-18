BMW и Facebook разрабатывают инновационные очки виртуальной реальности для авто (видео)

Технология может использоваться для помощи водителю или для развлечения пассажиров. Сперва она может дебютировать на флагманских моделях BMW, а затем появится и на остальных автомобилях.

BMW совместно с Meta (Facebook) работают над созданием очков виртуальной реальности, которые можно использовать в автомобиле. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

BMW почти десятилетие планировали интегрировать систему виртуальной реальности в свои автомобили. Все попытки бренда оказались провальными, так как технология не работала стабильно. Поэтому немецкий автопроизводитель обратился за помощью в Meta.

BMW и Meta уже разработали рабочую гарнитуру виртуальной реальности. Она умеет понимать разницу между тем, что происходит внутри автомобиля, и тем, что происходит снаружи.

В BMW поделились, что технология может использоваться для помощи водителю или для развлечения пассажиров. Тем не менее неизвестно, когда такая технология появится на автомобилях бренда.

Чтобы решить проблему с распознаванием окружения, датчики авто подключили к очкам виртуальной реальности Meta Quest Pro. В итоге технология работала стабильно.

Пока BMW и Meta продолжают дорабатывать свою гарнитуру виртуальной реальности. Вероятнее всего, технологию сперва предложат для флагманских моделей бренда.

Ранее Фокус рассказал, что BMW представили необычный катер Icon, который разработан совместно с кораблестроительной компанией Tyde.