Свыше 500 сил и мощная броня: представлен самый дорогой Land Rover Defender (фото, видео)

Land Rover Defender V8 защищен по стандарту BR6. В салоне внедорожника появилась бронекапсула, он получил пуленепробиваемые стекла и шины, которые не боятся проколов.

Land Rover Defender второго поколения впервые получил бронированную модификацию. Внедорожник доработала канадская компания Inkas, специализирующаяся на создании защищенных авто. Об этом сообщается на ее сайте.

Внедорожник защищен по стандарту BR6

У старых Defender было немало бронированных версий для армии и полиции, но новую модель второй генерации доработали впервые. За основу взяли топовый Land Rover Defender V8. Внедорожник защищен по стандарту BR6, то есть выдерживает обстрел из автоматов калибра 7,62 мм или взрыв двух ручных гранат.

В салоне осталась дорогая отделка

В салоне Land Rover Defender 2023 установили бронекапсулу. Также у внедорожника защищены днище и двигатель, установлены пуленепробиваемые стекла и шины, позволяющие продолжать движение при проколе.

Внутри установлена бронекапсула

Примечательно, что Land Rover Defender остался роскошным и комфортабельным. Его салон отделан кожей и алькантарой, а оснащение включает раздельный климат-контроль, электропакет и камеры кругового обзора. Среди опций есть технология фильтрации воздуха, сирена и система пожаротушения.

В Inkas выбрали Land Rover Defender V8, ведь он оснащен 5,0-литровым 525-сильным мотором, которому несложно справиться с потяжелевшим авто. Подвеску и тормоза внедорожника усилили.

Цена Land Rover Defender 2023 от Inkas еще не названа, однако он точно будет самой дорогой версией модели, ведь даже стандартный вариант с V8 стоит от $120 000.

Ранее Фокус сообщал, что у Land Rover Defender появилась версия для тяжелого бездорожья.

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