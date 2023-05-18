Старый Porsche 911 вернули в производство в виде электромобиля (фото)

Новый электромобиль повторяет внешность культового Porsche 911 ST. Электрокар способен разгоняться до сотни менее чем за 4 секунды и может проехать на одном заряде до 322 км.

Британская компания Everrati представила новый электромобиль на базе раритетного спорткара Porsche 911 ST. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Porsche 911 первого поколения выпускался с 1963 по 1989 год. Это был один из самых технологичных и быстрых спорткаров тех лет.

Новый электромобиль повторяет внешность культового Porsche 911 ST. Это облегченная версия спорткара, которая была создана для гонок ограниченным тиражом в 24 экземпляра.

Кузов электромобиля собран вручную Фото: Everrati

Электрокар основан на шасси Porsche 911 первого поколения и получил кузов ручной сборки. Стандартный бензиновый двигатель заменили на электрическую силовую установку от Tesla Model S.

Porsche 911 ST от Everrati оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 446 л.с., которые установлены на заднюю ось. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает менее четырех секунд.

Электромобиль способен разгоняться до сотни менее чем за 4 секунды Фото: Everrati

Электромоторы питает аккумуляторная батарея емкостью 62 кВт⋅час. Она обеспечивает запас хода на одном заряде до 322 км.

В список оснащения входят кондиционер, усилитель руля и мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay. Также клиенты могут заказать электромобиль со спортивной подвеской TracTrive.

Porsche 911 ST от Everrati поступит в продажу до конца 2023 года. Ожидается, что стоимость модели составит более 360 тысяч долларов.

Ранее Фокус сообщал, что на японском острове Окинава обнаружен заброшенный Porsche 911 Carrera.