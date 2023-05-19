Седан BMW повис на линии электропередач после нелепого ДТП (видео)

Действия водителя после ДТП оказались еще более странными, чем сам инцидент. Многие пользователи считают, что мужчина мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

В США седан BMW 5 Series (E60) после странного ДТП повис на линии электропередач. Дальнейшие действия водителя еще больше обескуражили очевидцев. Видео опубликовали на форуме Reddit.

На видео не попал сам момент ДТП, поэтому можно только догадываться о том, как седан повис на линии электропередач. Автомобиль получил несколько повреждений кузова.

Водитель BMW решил самостоятельно выбраться с авто. Он выпал через водительскую дверь и после этого решил самостоятельно оттащить автомобиль, схватившись за багажник. Попытка оказалась неудачной и седан остался на месте.

Очевидцы решили, что водитель был пьян, поэтому вел себя странно. Тем не менее никаких подтверждений этому нет.

Спустя время автомобиль все же удалось эвакуировать. Полицейские выясняют все детали этого странного ДТП.

Многие пользователи отметили, что водителю не стоило самостоятельно оттаскивать автомобиль. Седан мог покатиться прямо на него и нанести мужчине травму.

Ранее Фокус сообщал, что на Гавайях туристка на арендованном минивэне Dodge Caravan въехала в гавань, доверившись подсказкам GPS-навигатора.

Также мы писали, что в интернет попали фото нового BMW 5 Series.