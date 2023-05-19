Британцы назвали лучшие гибридные автомобили 2023 года (фото)

Представленные в рейтинге модели имеют множество преимуществ перед другими автомобилями. Также эксперты рассказали о плюсах и минусах всех авто в списке.

Британские эксперты назвали 10 лучших гибридных автомобилей. Они рассказали, почему на эти авто стоит обратить внимание. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Среди гибридных автомобилей есть множество отличных моделей, которые обладают низким расходом топлива и высокой практичностью. Эксперты протестировали десятки таких авто и определили лучшие из них.

В рейтинг лидеров вошли 10 моделей, которые обладают множеством преимуществ. Они отлично справляются с повседневными задачами и имеют некоторые уникальные особенности.

ТОП-10 гибридных автомобилей 2023 года:

10. Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid

Toyota Yaris Cross расходует менее 5 литров топлива на 100 км Фото: Toyota

Гибридная версия компактного кроссовера Toyota Yaris Cross обладает очень низким расходом топлива. Модель в среднем расходует всего 4,7 литра бензина на 100 км.

Плюсы:

низкий расход топлива;

удобная посадка водителя;

удобная приборная панель.

Минусы:

мало места сзади;

слишком громкий двигатель;

скучное управление.

9. Kia Niro 1.6 Hybrid

Kia Niro предлагает низкий расход топлива и богатое оснащение Фото: Kia

Kia Niro является довольно экономичным кроссовером с богатым оснащением. Также эксперты отметили просторный салон модели.

Плюсы:

богатое оснащение;

расширенная гарантия;

просторный интерьер.

Минусы:

слабая динамика разгона;

слишком громкий двигатель;

неприятное управление.

8. Nissan X-Trail e-Power

Nissan X-Trail отличается богатым оснащением Фото: Nissan

Nissan X-Trail отлично выполняет роль семейного автомобиля на каждый день. Гибридная версия модели добавляет к этому низкий расход топлива.

Плюсы:

богатое оснащение;

есть комплектации с тремя рядами сидений;

оптимальная стоимость.

Минусы:

небольшой багажник;

большой расход топлива в сравнении с конкурентами;

неприятное управление.

7. Hyundai Tucson 1.6 TGDi Hybrid 230

Hyundai Tucson является не только экономным, но и быстрым авто Фото: Hyundai

Стильный кроссовер Hyundai Tucson с гибридной силовой установкой является не только экономным, но и быстрым авто. Также радуют отличное качество сборки и просторный салон.

Плюсы:

низкий расход топлива;

удобный интерьер;

много места для задних пассажиров и для багажа.

Минусы:

неприятное управление;

резкое переключение передач;

нет сдвижных задних сидений.

6. Kia Sorento 1.6 T-GDi Hybrid

Kia Sorento подходит для большой семьи Фото: Kia

Просторный гибридный кроссовер Kia Sorento может стать отличным спутником для всей семьи. Модель достаточно быстрая, а также способна буксировать прицеп весом до 1650 кг.

Плюсы:

есть комплектации с тремя рядами сидений;

большой багажник;

богатое оснащение.

Минусы:

высокая стоимость;

большой расход топлива в сравнении с конкурентами;

низкое качество интерьера.

5. Kia Sportage 1.6 T-GDi HEV

Kia Sportage обладает хорошей динамикой разгона Фото: Kia

Кроссовер Kia Sportage является одним из самых безопасных кроссоверов на рынке. Также стоит отметить хорошую динамику разгона модели и просторный салон.

Плюсы:

низкий расход топлива;

просторный интерьер;

большой багажник.

Минусы:

слишком громкий двигатель;

мало места над головой;

неудобные задние сиденья.

4. Toyota Corolla 1.8 VVT-i Hybrid

Toyota Corolla отличается очень низким расходом топлива Фото: Toyota

Гибридная версия Toyota Corolla отличается очень низким расходом топлива и комфортной подвеской. Также радует богатое оснащение модели.

Плюсы:

низкий расход топлива;

комфортная подвеска;

богатое оснащение.

Минусы:

мало места для задних пассажиров;

устаревшая информационно-развлекательная система;

неудобная приборная панель.

3. Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid

Honda Jazz приятно удивляет своей практичностью Фото: Honda

Несмотря на компактные габариты Honda Jazz является очень практичным хэтчбеком. Эксперты также были впечатлены экономностью модели.

Плюсы:

просторный интерьер;

богатое оснащение;

подержанные авто медленно дешевеют.

Минусы:

высокая стоимость;

слишком громкий двигатель;

устаревшая информационно-развлекательная система.

2. Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDi Hybrid

Hyundai Santa Fe отлично подходит для большой семьи Фото: Hyundai

Большой семейный кроссовер Hyundai Santa Fe признан британскими экспертами как "Лучший семейный автомобиль 2023 года". Модель отличается высокой практичностью и хорошей динамикой разгона.

Плюсы:

просторный интерьер;

богатое оснащение;

расширенная гарантия.

Минусы:

мало мощности;

плохая шумоизоляция;

высокая стоимость некоторых комплектаций.

1. Honda Civic e:HEV

Honda Civic отличается вместительным багажником и низким расходом топлива Фото: Honda

Новое поколение Honda Civic с гибридной силовой установкой радует хорошей динамикой и комфортной подвеской. Также модель отличается вместительным багажником.

Плюсы:

низкий расход топлива;

вместительный багажник;

богатое оснащение.

Минусы:

высокая стоимость;

мало места для задних пассажиров;

плохая шумоизоляция.

Ранее Фокус писал, что американские эксперты назвали лучшие гибридные кроссоверы 2023 года.