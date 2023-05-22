Дань классике: представлен самый необычный спорткар BMW (фото)

Купе BMW Z4 отличается оригинальным дизайном с длинным капотом и обрезанной задней частью. Спорткар оснащен 3,0-литровой бензиновой турбошестеркой.

В Италии на шоу ретро-авто в Вилла д’Эсте презентовали новый BMW Concept Touring Coupe. Концепт-кар, по сути, является купе на базе модели BMW Z4. Подробности модели раскрыли на официальном сайте автопроизводителя.

Звдняя часть авто выглядит обрезанной Фото: BMW

Новый BMW Concept Touring Coupe – своего рода современная версия классического купе Z3, празднующего свое 25-летие в нынешнем году. Также источником вдохновения послужил гоночный BMW 328 Touring Coupe 1940 года.

На крыше устанолвен спойлер Фото: BMW

Спереди концепт-кар практически полностью идентичен BMW Z4. У него длинный капот и раскосые фары. В то же время у авто появилась металлическая крыша с толстыми стойками, заостренным спойлером и дверью багажника – получился необычный гибрид купе и хэтчбека, как и BMW Z3 Coupe.

Салон BMW Z4 по большей части остался прежним, только в отделке использована дорогая кожа Potona Frau. В комплекте с авто идет набор фирменного багажа.

Салон спорткара отделан дорогой кожей Фото: BMW Авто получило комплект фирменного багажа Фото: BMW

Характеристики BMW Concept Touring Coupe не раскрывают. Известно, что купе оснащено 3,0-литровой бензиновой турбошестеркой, которая на стандартном BMW Z4 развивает 340 либо 382 л. с. В паре с ней работает 8-ступенчатая автоматическая КПП. Не исключено, что купе выпустят лимитированной серией из 50 авто.

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