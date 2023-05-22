Яркий дизайн и 750 сил: Bentley Bentayga получил очень экстравагантную версию (фото)

Bentley Bentayga Mansory получил карбоновые кузовные детали и сразу два задних спойлера. Мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо подняли до 750 л. с.

Немецкое ателье Mansory выполнило тюнинг Bentley Bentayga. Роскошный кроссовер стал ярче и мощнее. Подробности проекта раскрыли на официальной странице Mansory в Instagram.

Сзади установили сразу два спойлера Фото: Mansory

Дизайн Bentley Bentayga стал более выразительным и выдержанн в традиционном стиле Mansory. Кроссовер получил карбоновые капот и обвес, а его колесные арки расширены. Сзади установили сразу два спойлера – на верхней кромке стекла и у его основания. Кроме того, авто получило 24-дюймовые колеса.

Салон Bentley Bentayga Mansory не показали, но известно, что он декорирован кожей, замшей и карбоном, причем доступны самые экстравагантные цветовые комбинации в отделке.

Колесные арки кроссовера расширили Фото: Mansory

Тюнинг Bentley Bentayga затронул и двигатель. Мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо подняли с 550 до 750 л. с., а пиковый крутящий момент вырос с 770 до 1020 Н∙м. Сейчас разгон до 100 км/ч занимает 3,7 с, а наибольшая скорость составляет 317 км/ч.

Примечательно, что это не самый быстрый Bentley Bentayga Mansory. Ранее немецкие тюнеры представили 900-сильную версию внедорожника с двигателем W12.

Также Фокус сообщал, что Mansory создали самый дорогой в мире гольф-кар.