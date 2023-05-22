Слишком много затрат: восемь стран ЕС выступили против введения эко-норм Евро-7

Восемь стран Европейского Союза призвали отменить введение экологических норм Евро-7. Они считают, что это может помешать планам по отказу автомобилей с ДВС с 2035 года.

Восемь стран Европейского Союза выступили против введения экологических норм по вредным выбросам новых автомобилей Евро-7. Об этом рассказали на сайте Automotive News Europe.

Франция, Италия, Чехия, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия призвали ЕС отказаться от новых ограничений на выбросы выхлопных газов. По их словам, они слишком амбициозны и нереалистичны для автопроизводителей.

Страны считают, что нормы Евро-7 могут отвлечь важные инвестиции, необходимые для достижения цели ЕС по запрету новых автомобилей с ДВС после 2035 года. Эти ограничения входят в планы Евросоюза по достижению климатической нейтральности к 2050 году.

Экологические нормы Евро-7 направлены на ужесточение правил в отношении загрязняющих веществ. Также они вводят новые меры по борьбе с твердыми частицами от тормозов и шин.

Ввод ограничений Евро-7 запланирован на 1 июля 2025 года. Тем не менее нормы могут отложить из-за позиции некоторых стран.

Ранее Фокус сообщал, что кроссовер Volkswagen T-Roc признали самым экологичным бензиновым авто в мире.