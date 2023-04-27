Кроссовер Volkswagen T-Roc признали самым экологичным бензиновым авто в мире

Эксперты провели тесты пяти популярных современных автомобилей, чтобы проверить их экологичность. Некоторые из них показали посредственные результаты.

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Эксперты проанализировали экологичность шести популярных в Европе автомобилей на основе их вредных выбросов. Рейтинг опубликовали на сайте Green NCAP.

Электрокроссовер Nissan Ariya получил пятизвездочный рейтинг за свою экологичность. Эксперты отметили высокую эффективность зарядки этого авто.

Также были проведены тесты автомобилей Volkswagen T-Roc, Renault Austral E-Tech, Volvo XC40, Ford Fiesta и Hyundai Staria. Одну из этих моделей признали самым экологичным бензиновым авто в мире.

Кроссовер Renault Austral E-Tech получил три звезды в общем зачете. Самую высокую оценку в 6,5 балла модель получила за индекс чистоты воздуха.

Кроссовер Volvo XC40 получил общий рейтинг две с половиной звезды. Автомобилю присудили всего 2,3 балла из 10 за большое количество вредных выбросов.

Хэтчбек Ford Fiesta также получил две с половиной звезды в общем зачете. Самую высокую оценку в 5,2 балла модель получила за индекс энергоэффективности.

Минивэн Hyundai Staria набрал всего одну звезду за экологичность. Автомобиль получил 0 баллов из 10 за слишком большое количество вредных выбросов.

Важно

Современные автомобили стали рекордно мощными и экономными, — исследование

Тесты показали, что Volkswagen T-Roc достиг самого высокого индекса чистоты воздуха среди всех бензиновых и дизельных автомобилей. Модель получила 7,7 балла из 10 возможных.

Ранее Фокус писал, что Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) назвал самые небезопасные автомобили 2023 года по итогам новых краш-тестов.