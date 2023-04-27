Кросовер Volkswagen T-Roc визнали найекологічнішим бензиновим авто у світі

Експерти провели тести п'яти популярних сучасних автомобілів, щоб перевірити їхню екологічність. Деякі з них показали посередні результати.

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Експерти проаналізували екологічність шести популярних у Європі автомобілів на основі їх шкідливих викидів. Рейтинг опублікували на сайті Green NCAP.

Електрокросовер Nissan Ariya отримав п'ятизірковий рейтинг за свою екологічність. Експерти підкреслили високу ефективність зарядки цього авто.

Також було проведено тести автомобілів Volkswagen T-Roc, Renault Austral E-Tech, Volvo XC40, Ford Fiesta та Hyundai Staria. Одну з цих моделей визнали найекологічнішим бензиновим авто у світі.

Кросовер Renault Austral E-Tech отримав три зірки у загальному заліку. Найвищу оцінку 6,5 бала модель отримала за індекс чистоти повітря.

Кросовер Volvo XC40 отримав загальний рейтинг дві з половиною зірки. Автомобілю присудили лише 2,3 бала з 10 за велику кількість шкідливих викидів.

Хетчбек Ford Fiesta також отримав дві з половиною зірки у загальному заліку. Найвищу оцінку 5,2 бала модель отримала за індекс енергоефективності.

Мінівен Hyundai Staria набрав лише одну зірку за екологічність. Автомобіль отримав 0 балів з 10 за дуже велику кількість шкідливих викидів.

Важливо

Сучасні автомобілі стали рекордно потужними й економними, — дослідження

Тести показали, що Volkswagen T-Roc досяг найвищого індексу чистоти повітря серед усіх бензинових та дизельних автомобілів. Модель отримала 7,7 бала з 10 можливих.

Раніше Фокус писав, що Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) назвав найнебезпечніші автомобілі 2023 року за підсумками нових краш-тестів.