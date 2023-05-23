Последний в роду: на аукционе продали легендарный спортивный Jaguar 70-х (фото)

Последний выпущенный Jaguar E-Type оснащен 5,3-литровым 270-сильным V12 и развивает 235 км/ч. За почти полвека авто побывало в разных уголках планеты, но проехало всего 41 600 км.

В Великобритании на аукционе Silverstone Auctions продали Jaguar E-Type 1974 года. За кабриолет выручили 180 000 фунтов стерлингов ($223 800), что немало для такого авто. Его историю рассказали на сайте аукциона.

Кабриолет разгоняется до 235 км/ч Фото: Silverstone Auctions

Дело в том, что с молотка ушел самый последний выпущенный Jaguar E-Type. Легендарный спорткар производили с 1960 по 1974 годы и всего собрали 72 515 купе и кабриолетов.

Последний Jaguar E-Type окрашен в традиционный зеленый цвет British Racing Green. Его салон отделан бежевой кожей, а руль декорирован деревом.

Руль кабриолета отделан деревом Фото: Silverstone Auctions

Кабриолет относится к третьей серии Jaguar E-Type, отличавшейся дизайном передней части. Под его капотом установлен 5,3-литровый 275-сильный V12. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,4 с, а максимальная скорость составляет 235 км/ч. У авто улучшены тормоза и подвеска, а руль дополнен усилителем.

Под капотом установлен 5,3-литровый V12 Фото: Silverstone Auctions

Jaguar E-Type 1974 года несколько раз менял владельцев и в разное время был зарегистрирован в Великобритании, Гонконге, на американских Гавайях и в Австрии. Вместе с тем пробег авто относительно небольшой – 41 600 км.

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