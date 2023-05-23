Премиум для семьи: опубликованы фото самого большого кроссовера Lexus

Новый Lexus TX — роскошный аналог Toyota Grand Highlander. Большой кроссовер предложат в бензиновых и гибридных модификациях.

Появились новые официальные фото Lexus TX. Большой семейный кроссовер премиум-класса дебютирует 8 июня. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

На снимках запечатлен салон Lexus TX 2024. Внутри установлены шесть отдельных сидений (также в линейке будет и семиместная версия), а еще можно разглядеть дверные карты и динамики аудиосистемы Mark Levinson. В отделке использована дорогая кожа.

Кроссовер предложат в версиях на 6 и 7 мест Фото: Lexus

Переднюю панель на фото не показали, но ожидается, что кроссовер Lexus TX 2024 получит виртуальный щиток приборов и большой тачскрин. Комплектация будет включать камеры кругового обзора, вентиляцию кресел, электроприводы передних сидений и двери багажника.

Напомним, новый Lexus TX – самый большой кроссовер японской марки. Модель станет более роскошной версией 5,1-метрового Toyota Grand Highlander и придет на смену Lexus RX L.

В отделке салона использована кожа Фото: Lexus

Кроссовер Lexus предложат в трех версиях: 2,4-литровой 275-сильной TX350, 367-сильной гибридной TX500h и плагин-гибридной TX550h+ (ее отдача неизвестна). Ожидаются версии с передним и полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что Lexus привез в Европе свою самую дорогую модель — роскошный минивэн.

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