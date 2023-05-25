Авангардный салон и двигатель Mercedes: представлен новый суперкар Aston Martin (видео)

Aston Martin DB12 изменился внешне и получил полностью новый салон. Под капотом суперкара установлена 680-сильная восьмерка.

В Великобритании презентован новый Aston Martin DB12. Суперкар посвящен 110-летию британской марки и поступит в производству с третьего квартала нынешнего года. Об этом сообщает официальный сайт Aston Martin.

Суперкар создан на базе предшественника DB11 Фото: Aston Martin

Суперкар Aston Martin DB12 – глубоко модернизированный вариант модели DB11, что заметно в профиль. В то же время у купе новая огромная решетка радиатора, заменены фары, фонари и капот. Колеса увеличены до 21 дюймов.

Aston Martin DB12 способен развить 325 км/ч Фото: Aston Martin

Салон Aston Martin DB12 претерпел гораздо более основательные изменения. Автомобиль получил новые руль, переднюю панель и оригинальную наклоненную центральную консоль с джойстиком КПП. Также появились современный виртуальный щиток приборов и тачскрин современной мультимедийной системы.

Салон суперкара полностью переделан

В отделке использованы кожа и карбон. Оснащение пополнили онлайн-навигация, точка доступа интернета 4G и акустика с 11 динамиками.

Из линейки исчез двигатель V12, но 4,0-литровый V8 от Mercedes-AMG доработан и стал заметно мощнее. Он развивает 680 л. с. и 800 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,6 с и развивать 325 км/ч.

Новый Aston Martin DB12 получил перенастроенную подвеску с улучшенными адаптивными амортизаторами. Диаметр тормозов увеличен до 400 мм спереди и 360 мм сзади, а за доплату предложены карбоново-керамические механизмы.

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