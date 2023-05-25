Интерьер Tesla Cybertruck показали незадолго до премьеры (фото)

Предсерийную версию Tesla Cybertruck с готовым интерьером заметили на собрании акционеров. Электрический пикап отличается необычным салоном с некоторыми уникальными особенностями.

В интернете полностью рассекретили интерьер долгожданного электрического пикапа Tesla Cybertruck. Внутри появятся большой сенсорный дисплей и необычный руль. Снимки опубликовали на сайте Electrek.

До старта производства серийной версии Tesla Cybertruck осталось всего несколько месяцев. Тем не менее бренд продолжает скрывать ключевые детали модели от публики, в том числе салон.

На собрании акционеров заметили предсерийную версию электрического пикапа. Наибольший интерес представляют фото интерьера Tesla Cybertruck.

Внутри пикапа установлено рулевое колесо необычной формы. Он выглядит как смесь "штурвала" и круглого руля от других моделей Tesla.

Внутри установлено необычное рулевое колесо Фото: cybertruckownersclub.com

Также в салоне расположен большой сенсорный дисплей. С его помощью можно будет управлять почти всеми функциями авто.

Еще одной особенностью интерьера является необычная центральная консоль. Она имеет большой отсек для хранения и изготовлена из устойчивых к влаге и повреждениями материалов.

Первые поставки Tesla Cybertruck клиентам могут начаться уже в третьем квартале 2023 года. Незадолго до этого должен быть представлен серийный дизайн новинки.

Ранее Фокус писал, что электрический пикап Tesla Cybertruck прошел испытания подвески и первый краш-тест.