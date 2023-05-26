Заброшенная легенда: редчайшее американское авто 70-х простояло 40 лет в гараже (видео)

Pontiac Firebird Trans Am — редкая и ценная заряженная версия спорткара. Купе оснащено огромным 7,5-литровым V8 мощностью 325 л. с.

В США в старом гараже нашли Pontiac Firebird Trans Am 1971 года. Культовый американский спорткар не выезжал на дороги с начала 80-х годов. Находке посвятили видео на Youtube-канале Nobody’s Show.

Всего выпущено только 2116 таких Pontiac Firebird Trans Am Фото: скриншот / YouTube

Историю Pontiac Firebird Trans Am удалось частично установить. Около 40 лет назад владелец решил восстановить автомобиль. Он начал реставрацию, однако затем по неизвестным причинам прекратил ее и поставил машину в гараж, где она и простояла до наших дней.

В салоне не успели поменять отделку

Pontiac Firebird 1971 года успели перекрасить, а также частично заменили отделку его салона (поэтому местами она синяя, а местами – бежевая). Вместе с авто нашли множество запчастей, так что завершить реставрацию будет несложно.

Pontiac Firebird Trans Am – довольно редкая заряженная версия модели. В 1971 выпустили только 2116 таких купе тогда, как всех Firebird – 53 124.

Под капотом Pontiac Firebird Trans Am установлен огромный 7,5-литровый V8 мощностью 325 л. с., а в паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч примерно за 6 с и развить скорость свыше 200 км/ч.

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