В старом сарае найдена заброшенная коллекция редких американских ретро-авто (видео)

В коллекции собраны редкие заряженные модели концерна Chrysler. Особенно ценными являются Dodge Charger и Super Bee с 7,2-литровыми V8 под капотом.

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Dodge Super Bee оснащен 7,2-литровым V8 Фото: скриншот/YouTube

Ретро-авто покрыты толстым шаром пыли и грязи – это свидетельство того, что они заброшены давно. Многие машины местами проржавели и частично разобраны – у некоторых из них нет двигателей, фары и других деталей.

Dodge Charger 1971 года Фото: скриншот/YouTube

Все авто являются продукцией концерна Chrysler 60-х и 70-х годов выпуска. Старейший в коллекции – Plymouth Belvedere 1965 года. Также удалось идентифицировать Dodge Dart 1968 года и пару Coronet 1969 года.

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В 1969 году выпущены и два Dodge Super Bee. Одно купе оснащено массовым 6,3-литровым мотором на 335 л. с., а вот второе – гораздо более редкая версия A12 с 7,2-литровым V8 мощностью 390 л. с. Всего выпущено только 1907 Dodge Super Bee A12 и такое авто способно разогнаться до 100 км/ч за 6,3 с.

Точно такой же 7,2-литровый мотор установлен и под капотом Dodge Charger R/T 1971 года. Этот спорткар гораздо более редкий – собрано только 178 авто.

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