Тест-драйв Suzuki S-Cross 2023: сила — в простоте
Новый Suzuki S-Cross пришел на смену популярной модели SX4. Фокус узнал, что изменилось в кроссовере, а какие качества автомобиль сохранил.
За последние годы новые автомобили существенно подорожали. Новые требования по экологии и безопасности, электронные системы и другие современные опции — все это несомненно отображается на цене авто. Впрочем, на рынке еще остались недорогие и простые (в хорошем смысле этого слова) модели. В классе кроссоверов к таковым можно отнести новый Suzuki S-Cross, который недавно появился в Украине и попал на тест Фокуса.
Для начала – небольшой ликбез: S-Cross — преемник хорошо знакомого у нас Suzuki SX4. В Украине это имя новое, хотя во многих странах модель уже не один год известна под названием SX4 S-Cross. По сути, речь идет о третьем поколении компактного кроссовера В-класса.
Солиднее и привлекательнее — дизайн Suzuki S-Cross
Если первые два поколения модели больше напоминали хэтчбеки повышенной проходимости, то внешность Suzuki S-Cross 2023 стала более "внедорожной".
Предшественник отличался довольно противоречивым дизайном, а новый Suzuki S-Cross возмужал и теперь смотрится солиднее и современнее. Его капот и оконная линия стали выше, а у лобового стекла уменьшен угол наклона.
Передняя часть выглядит более сдержано. Широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми диодными фарами и более массивным бампером. Кроссовер Suzuki сохранил пластиковый защитный обвес в нижней части кузова. Заднее стекло прикрыто спойлером, а по краям кузова установлены крупные изогнутые фонари с прозрачными колпаками. Топовый вариант GLX отличается 17-дюймовыми дисками.
Под новым кузовом прячется платформа предшественника. По габаритам новый Suzuki S-Cross особо не изменился.
Размеры Suzuki S-Cross 2023:
- длина — 4300 мм;
- ширина — 1785 мм;
- высота — 1585 мм;
- колесная база — 2600 мм.
Новый снаружи, знакомый внутри
Заглянем в салон Suzuki S-Cross. Если дизайн авто кардинально изменился, то внутри все привычно – компоновка и оформление остались знакомыми. К примеру, руль и ряд переключателей фактически перекочевали с модели предыдущего поколения, осталась и ярко-красная подсветка.
Материалы отделки улучшены – особенно на передней панели. Сиденья обшиты кожей и износостойкой тканью. Да, жесткий пластик в салоне — не редкость, но зато все добротно собрано.
Виртуального щитка приборов у Suzuki S-Cross нет — установлены классические серебристые циферблаты, разделенные небольшим экраном бортового компьютера с цифровым спидометром. Шкалы крупные и показания хорошо считываются.
Центральная панель увенчана 9,0-дюймовым тачскрином новой мультимедийной системы. Он находится на уровне глаз, а меню предельно простое и понятное. Есть Apple CarPlay и Android Auto, а, в добавок, на дисплей дублируются данные бортового компьютера.
Для управления аудиосистемой предусмотрены сенсорные кнопки, а вот для климата сохранили крупные и удобные при пользовании на ощупь физические переключатели. Также следует отметить наличие отдельной большой клавиши для принудительного включения камеры.
Ниже находятся ниша с USB-портом (туда удобно положить подключенный телефон) и кнопки подогрева кресел.
У Suzuki S-Cross 2023 довольно большой перчаточный ящик и глубокий бокс в переднем подлокотнике, а вод карманы в дверях и подстаканники небольшие.
Просторно и практично
У рулевой колонки регулируются высота и глубина, довольно широкий диапазон настроек и у водительского кресла. Сиденья Suzuki S-Cross — удобные, упругие и обладают хорошей боковой поддержкой. Высокая посадка и тоненькие стойки крыши обеспечивают хорошую обзорность — к габаритам привыкаешь практически сразу.
Перейдем на второй ряд. По меркам моделей В-класса здесь очень просторно – ногам не тесно и над головой запас остается. Правда, ширина салона не самая большая, поэтому двоим пассажирам сзади комфортнее, чем троим. Как и прежде, у кресел регулируется угол наклона спинок, а вот дефлекторов вентиляции и USB-портов у задних пассажиров нет.
Объем багажника остался на прежнем уровне — 430-440 л в обычном состоянии (в зависимости от положения спинок сидений) и 1230 л — со сложенными задними креслами. Пол здесь выполнен двухуровневым, а под ним — запаска-докатка.
Лишь самое необходимое – комплектация Suzuki S-Cross
Оснащение Suzuki S-Cross в Украине не включает системы автоматического торможения или контроля разметки даже в топовой версии GLX. Предусмотрено самое необходимое — бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, парктроник спереди и сзади, датчики дождя и света.
Впрочем, и базовый кроссовер Suzuki S-Cross GL — не то чтобы совсем "пустой": 7 подушек безопасности, ESP, кондиционер, камера заднего вида, круиз-контроль и подогрев сидений.
Резвый и экономичный – двигатель Suzuki S-Cross 2023
На украинском рынке кроссовер Suzuki S-Cross доступен только с проверенным 1,4-литровым турбомотором BoosterJet на 140 л. с., причем в отличие от младшего брата Grand Vitara он пока не получил "мягкую" гибридную установку.
У четверки бодрый характер и она любит раскручиваться. Это, в общем-то, нетипично для турбомоторов, но подбивает к активной езде. Двигатель не самый тихий, но его звук приятный и не назойливый.
Пиковый крутящий момент относительно небольшой — 220 Н∙м, но зато доступен уже с 1500 об/мин и вплоть до 4000 об/мин. Кроссовер Suzuki весит всего 1290 кг, поэтому тяги ему вполне хватает, даже если на борту четыре человека. Даже на "низах" (менее 2000 об/мин) мотор тяговит.
Suzuki S-Cross резво набирает скорость, да и обгоны на трассе даются легко. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 10,2 с — не самый быстрый результат в классе, но довольно приличный.
В добавок, мотор экономичный даже без гибридного довеска. Заявленный расход топлива составляет 7,9 л/100 км в городе и 5,2 л/100 км на трассе. У нас получилось 8,4-8,6 л/100 км при преимущественно городской езде и даже с пробками вполне можно вложиться в 9-9,2 л на 100 км.
Классический 6-ступенчатый автомат работает плавно и демонстрирует быстрые реакции. Предусмотрены подрулевые лепестки, а вот у рычага есть недостаток — при выборе режима можно легко промахнуться и включить нейтраль вместо заднего хода или ручной режим вместо Drive.
Внедорожные качества Suzuki S-Cross 2023
В В-классе осталось не так уж и много кроссоверов с полным приводом и Suzuki S-Cross — один из них. Задние колеса по-прежнему можно подключить и принудительно на скорости до 60 км/ч. Добавьте сюда клиренс 180 мм и короткие свесы и получается неплохое авто для выезда на природу — на легком бездорожье проблем точно не будет.
Есть и спортивный режим полноприводной трансмиссии, хотя все его отличие в том, что КПП держит более высокие обороты двигателя.
Каков новый Suzuki S-Cross в управлении
Впрочем, по статистике, большую часть времени кроссоверы все же проводят на асфальте. В городе кроссовер Suzuki уверенно маневрирует и недостаточная поворачиваемость вообще не дает о себе знать.
Курсовая устойчивость и сцепление с дорогой не вызывают вопросов. Руль автомобиля точный, хотя информативности ему явно не хватает. Но в общем, управляемость Suzuki S-Cross оставляет очень приятные впечатления.
А вот подвеска Suzuki S-Cross весьма жесткая, по меркам кроссоверов — неровности дорог ощутимы, хотя до пробоев доходит редко. Зато благодаря таким настройкам авто мало кренится в поворотах.
Шумоизоляция стала несколько лучше, чем у предшественника, но она все равно недостаточная, особенно в днище — и шины, и работа подвески слышны. На больших скоростях добавляется и шум ветра.
Цена Suzuki S-Cross в Украине
Новый Suzuki S-Cross стоит от 829 900 гривен и даже топовый вариант GLX с полным приводом стартует с 1 085 000 гривен. Стоимость — один из главных козырей модели, ведь многие полноприводные конкуренты заметно дороже.
Вердикт Фокуса
Новый Suzuki S-Cross стал современнее на вид, но сохранил знакомый характер. Кроссовер резвый и экономичный, но жестковат и довольно шумный. Да, у него нет многих современных опций, но простота — это своего рода козырь Suzuki S-Cross. К тому же, это сделало авто дешевле.
Плюсы Suzuki S-Cross:
- невысокая цена;
- резвый и экономичный турбомотор;
- просторный (по меркам класса) салон и вместительный багажник;
- неплохая проходимость.
Минусы Suzuki S-Cross:
- жесткая подвеска;
- слабая шумоизоляция салона;
- неточный рычаг автоматической КПП.
Технические характеристики Suzuki S-Cross 2023
|Тип двигателя
|бензиновый с турбонаддувом
|Количество и расположение цилиндров
|R4
|Объем двигателя
|1373
|Мощность двигателя, л. с./об/мин.
|140/5500
|Крутящий момент, Нм/об/мин.
|220/1500 - 4000
|Коробка передач
|6-ступенчатая автоматическая
|Привод
|подключаемый полный
|Расход топлива, город-трасса
|7,9-5,2 л/100 км
|Макс. скорость, км/ч
|200
|Разгон 0–100 км/ч, с
|10,2
|Объем топливного бака, л
|47