Новый формат классики: культовый Jaguar E-Type вернули в производство (фото)
Современный Jaguar E-Type с виду ничем не отличается от классических моделей 60-х годов. Спорткар предложен в бензиновой и электрической версиях.
Легендарный Jaguar E-Type получил вторую жизнь. Британский спорткар осовременнили и планируют выпускать малыми партиями под заказ. Об этом сообщает сайт InsideEVs.
Необычный тюнинг Jaguar E-Type выполнила компания E.C.D. Automotive Design из Флориды. Американские мастера реставрируют спорткары и делают их современнее.
Визуально новый Jaguar E-Type ничем не отличается от классической модели – разве что шины у него современнее. Салон перетянут более дорогой кожей, однако новое оборудование там не появилось.
А вот в моторном отсеке Jaguar E-Type – обновление. Спорткар предложат в двух разных версиях. Бензиновый вариант получил 6,2-литровый V8 LT1 мощностью 450 л. с. от Chevrolet Corvette.
Вторая модификация – также 450-сильная, но электрическая. Силовую установку для нее взяли у Tesla Model 3 Performance. Электрокар также стал донором батареи – аккумуляторы поместили под длинным капотом E-Type и на месте топливного бака.
Характеристики электромобиля Jaguar не указаны, но известно, что Tesla Model 3 с такой силовой установкой разгоняется до 100 км/ч за 3,3 с и развивает 262 км/ч, а ее запас хода составляет 518 км.
Новый Jaguar E-Type не будет дешевым — цена стартует с $289 995. Ежегодно планируют выпускать по 100 авто.
Ранее Фокус сообщал, что аналогичный тюнинг Jaguar и других британских авто выполняет компания Lunaz, совладельцем которой является Дэвид Бэкхэм.
Также мы писали, что на аукционе продали самый последний Jaguar E-Type.