Новый Aston Martin стал звездой Каннского фестиваля и подорожал в 7 раз за полчаса (фото)

Aston Martin DB12 — новейший суперкар британской марки. Купе оснащено 680-сильным V8 твин-турбо от Mercedes и развивает 325 км/ч.

В рамках Каннского кинофестивалея провели аукцион, на котором продали первый экземпляр Aston Martin DB12. За суперкар отдали 1,6 миллиона долларов, то есть буквально за полчаса его цена выросла в 7 раз. Об этом сообщает официальный сайт Aston Martin.

Аукцион провели во время презентации Aston Martin DB12 в Канна на специальной вечеринке. Мероприятие вели певица Куин Латифа, актеры Ева Лонгория и Джеймс Марсден, а среди гостей были Хайди Клум, Ребел Уилсон, Алессандра Амбросио, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас.

Вырученные средства направят на благотворительность Фото: Aston Martin

Аукцион в Каннах был благотворительным – все вырученные за Aston Martin DB12 средства направили в фонд исследования СПИДа.

На аукцион выставили новый Aston Martin DB12 в лимитированном стартовом исполнении First Edition с расширенной комплектацией и особой внутренней отделкой. Кроме того, покупатель получил возможность встретиться с пилотами команды "Формулы-1" Aston Martin Фернандо Алонсо и Лэнсом Строллом, чтобы они оставили на суперкаре свои автографы.

Aston Martin DB12 оснащен 680-сильным двигателем Mercedes-AMG Фото: Aston Martin

Напомним, что новый Aston Martin DB12 – кардинально обновленная версия модели DB11. Суперкар оснащен 4,0-литровым 680-сильным V8 твин-турбо от Mercedes-AMG и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с и развить 325 км/ч. Стоимость купе составит около 220-230 тысяч долларов.

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