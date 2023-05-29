В Австралии 16-летний парень учился водить за рулем суперкара Lamborghini (фото)

Начинающий водитель, несмотря на осуждение со стороны пользователей, ездил на суперкаре спокойно и не нарушал ПДД. Рядом с ним находился опытный водитель, который следил за всем.

На дорогах австралийского Мельбурна заметили 16-летнего парня за рулем Lamborghini Aventador SV. Стоимость экзотического суперкара составляет более 500 тысяч долларов. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Парень учился водить на Lamborghini Aventador SV. По словам очевидца, в день съемки фото водитель окончил школу.

Начинающий водитель спокойно ехал на 750-сильном суперкаре Фото: facebook.com/Melbourne Car Spotters

В Австралии можно учиться водить с 16 лет. Согласно закону штата Виктория, водителям должно быть не менее 18 лет, чтобы ездить по дорогам самостоятельно. С 16 лет можно ездить только в присутствии опытного водителя.

Очевидец поделился, что 16-летний парень ехал на роскошном суперкаре аккуратно. Он соблюдал все правила ПДД и не превышал разрешенную скорость.

Lamborghini Aventador SV оснащен 6,5-литровым атмосферным двигателем V12 мощностью 750 л.с. и 690 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,8 секунды, а максимальная скорость составляет 350 км/ч.

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