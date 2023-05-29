Китайцы представили футуристичный четырехдверный кабриолет в стиле Volvo (фото)

Dongfeng Aeolus eπ01 отличается необычной конструкцией кузова и передовыми технологиями. Характеристики и стоимость модели пока держат в секрете.

Китайский бренд Dongfeng показал футуристичный четырехдверный кабриолет Aeolus eπ01. Концепт-кар имеет множество внешних сходств с шоу-каром Polestar 5 от Volvo и Geely. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Dongfeng Aeolus eπ01 демонстрирует новую серию бренда, в которую войдут только премиальные электромобили. Сейчас Dongfeng выпускает несколько электрических моделей, среди которых есть кроссовер Voyah Free.

Кабриолет Dongfeng Aeolus eπ01 получил угловатый силуэт с узкими фарами спереди. Они имеют необычную Y-образную форму.

Спереди установлены необычные фары Y-образной формы Фото: autohome.com.cn

Задние фонари соединены в один блок и огибают всю заднюю часть авто. На заднем бампере есть массивный диффузор.

Задние фонари соединены в один блок Фото: autohome.com.cn

Dongfeng Aeolus eπ01 является гибридом купеобразного седана и кабриолета. На концепт установлена складная крыша.

По бокам нет дверных ручек. Задние двери открываются против движения как у многих моделей Rolls-Royce.

Внутри расположены четыре отдельных сиденья. Вместо обычного руля установлен необычный "штурвал". По центру расположен большой сенсорный дисплей.

Внутри установлен большой сенсорный дисплей Фото: autohome.com.cn

Неизвестно, поступит ли Dongfeng Aeolus eπ01 в серийное производство. Характеристики и стоимость модели также пока держат в секрете.

Ранее Фокус писал, что Dongfeng представил свой премиальный минивэн Voyah Dreamer.