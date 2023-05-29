Названы самые надежные и самые ненадежные электромобили и гибриды (фото)

В рейтинг вошли 10 гибридных авто и электромобилей, на которые следует обратить внимание. Также эксперты назвали две модели, от которых лучше держаться подальше.

Британские эксперты назвали самые надежные и самые ненадежные электрокары и гибриды. В рейтинг вошли современные модели в возрасте до 8 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Гибридные авто и электромобили являются более экономными и экологичными, чем бензиновые и дизельные авто. Тем не менее выбрать такой автомобиль довольно сложно.

Эксперты проанализировали данные о поломках гибридов и электромобилей, чтобы определить самые надежные модели. Еще от двух автомобилей эксперты рекомендуют держаться подальше.

ТОП-10 самых надежных электромобилей и гибридов:

10. Toyota Prius

Toyota Prius отличается высоким уровнем надежности Фото: Toyota

Годы выпуска: 2009 — 2015

Рейтинг надежности: 88,5%

Один из самых популярных гибридов в мире отличается высоким уровнем надежности. Только у 14% Toyota Prius были обнаружены поломки, связанные с электроникой.

9. Lexus RX

Lexus RX четвертого поколения довольно надежный, но дорогой в обслуживании Фото: lexus.ua

Годы выпуска: 2016 — 2022

Рейтинг надежности: 89,8%

Гибридный Lexus RX четвертого поколения превосходит более старые кроссоверы по части надежности. Единственной проблемой является то, что устранения неисправностей иногда обходятся слишком дорого.

8. Nissan Leaf

Nissan Leaf редко сталкивается с серьезными поломками Фото: Nissan

Годы выпуска: 2011 — 2018

Рейтинг надежности: 91,1%

Nissan Leaf является не только одной из самых дешевых моделей в сегменте, но и одной из самых надежных. Только 14% владельцев электромобиля сообщили о поломках.

7. Lexus RX

Lexus RX третьего поколения редко выходит из строя Фото: Lexus

Годы выпуска: 2009 — 2016

Рейтинг надежности: 93,8%

Гибридный кроссовер Lexus RX третьего поколения отличается приятным управлением и богатым оснащением. У 16% автомобилей случались поломки, но все они были исправлены в краткие сроки.

6. Lexus NX

У Lexus NX чаще всего выходит из строя электроника Фото: Lexus

Годы выпуска: 2014 — 2021

Рейтинг надежности: 95,0%

Компактный гибридный кроссовер Lexus NX обладает низким расходом топлива и богатым оснащением. Еще одной сильной стороной модели является надежность — только у 10% автомобилей были обнаружены неисправности.

5. Mitsubishi Outlander PHEV

Слабыми местами Mitsubishi Outlander PHEV являются электроника и кузов Фото: Mitsubishi

Годы выпуска: 2014 — 2021

Рейтинг надежности: 96,4%

Гибридный кроссовер Mitsubishi Outlander предлагает не только низкий расход топлива, но и высокий уровень надежности. Только у 13% автомобилей случались поломки, связанные с электроникой, кузовом и тормозной системой.

4. Toyota Auris Hybrid

Toyota Auris оказался надежным и практичным автомобилем Фото: Toyota

Годы выпуска: 2013 — 2019

Рейтинг надежности: 97,5%

Гибридный Toyota Auris отлично подходит для тех водителей, которым нужен практичный и надежный автомобиль. Эта модель редко выходит из строя, а самыми распространенными поломками являются электроника и подвеска.

3. Lexus IS

Lexus IS редко выходит из строя Фото: Lexus

Годы выпуска: 2013 — 2021

Рейтинг надежности: 97,7%

Гибридная версия седана Lexus IS стала самой успешной. Эта модификация отличается и высоким уровнем надежности. У таких авто из строя выходила только электроника.

2. Lexus CT

Lexus CT редко сталкивается с поломками Фото: Lexus

Годы выпуска: 2011 — 2020

Рейтинг надежности: 99,2%

Самая дешевая гибридная модель Lexus оказалась и самой надежной. С поломками сталкивались только 3% владельцев Lexus CT. Все они были связаны с электроникой.

1. Kia Niro Hybrid

Kia Niro Hybrid оказался самым надежным гибридным автомобилем Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 2016 — 2022

Рейтинг надежности: 100%

Гибридный Kia Niro может показаться скучным автомобилем, но этот кроссовер оказался очень надежным. Все владельцы модели заявили, что не сталкивались с поломками за последние 2 года.

Самые ненадежные электромобили и гибриды:

2. Tesla Model S

Tesla Model S до обновления был не самым надежным электромобилем Фото: Tesla

Годы выпуска: 2014 — 2022

Рейтинг надежности: 67,5%

Первые Tesla Model S имеют часты поломки, связанные с кузовом и электроникой. В этом виновато низкое качество сборки электромобиля.

1. Lexus RX

Lexus RX второго поколения уступает в надежности своим преемникам Фото: Lexus

Годы выпуска: 2003 — 2009

Рейтинг надежности: 61,6%

Гибридный кроссовер Lexus RX второго поколения имеет приятное управление и богатое оснащение. Тем не менее эта модель часто выходит из строя. Основными проблемами являются электроника, тормозная система, а также подвеска.

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