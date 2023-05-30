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Бюджетный хэтчбек от Renault стал самым популярным автомобилем в Европе

Фото: Dacia | В Европе за месяц купили почти 19 тысяч единиц Dacia Sandero

Европейцы отдают предпочтение компактным автомобилям и бюджетным кроссоверам. Самым продаваемым электромобилем на рынке Европы остается Tesla Model Y.

Эксперты назвали самые популярные новые автомобили в Европе по итогам апреля 2023 года. В лидерах оказались компактные хэтчбеки и кроссоверы. Об этом рассказали на сайте Morocco World News.

В JATO Dynamics проанализировали данные о продажах новых авто за апрель. Самыми успешными брендами на рынке оказались Volkswagen, Audi, Toyota, Renault и BMW.

Самой продаваемой моделью стал бюджетный хэтчбек Dacia Sandero. За прошлый месяц было продано 18 659 таких автомобилей.

Чаще всего Dacia Sandero покупали в Бельгии и Ирландии. Также модель заняла второе место по продажам в Португалии и Испании.

ТОП-25 самых популярных новых автомобилей в Европе за апрель:

  1. Dacia Sandero — 18 659 авто
  2. Volkswagen T-Roc — 16 746 авто
  3. Opel/Vauxhall Corsa — 16 578 авто
  4. Renault Clio — 15 792 авто
  5. Peugeot 208 — 15 026 авто
  6. Fiat/Abarth 500 — 13 775 авто
  7. Toyota Yaris Cross — 13 626 авто
  8. Volkswagen Golf — 13 209 авто
  9. Dacia Duster — 12 953 авто
  10. Skoda Octavia — 12 817 авто
  11. Kia Sportage — 12 153 авто
  12. Hyundai Tucson — 12 010 авто
  13. Ford Puma — 11 655 авто
  14. Renault Captur — 11 453 авто
  15. Volkswagen Tiguan — 11 353 авто
  16. Peugeot 2008 — 10 787 авто
  17. Tesla Model Y — 10 553 авто
  18. Toyota Yaris — 10 357 авто
  19. Audi A3 — 10 208 авто
  20. Volkswagen Polo — 10 063 авто
  21. Peugeot 3008 — 9 907
  22. Ford Kuga — 9 802 авто
  23. Nissan Qashqai — 9 531 авто
  24. Mini Hatch — 9 155 авто
  25. Fiat Panda — 8 718

Ранее Фокус сообщал, что в Украине за апрель 2023 года зарегистрировали 2128 новых и подержанных электромобилей, что является новым рекордом.