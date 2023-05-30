Старый вертолет превратили в оригинальный дом на колесах (фото)

Фюзеляж вертолета Aerospatiale SA 330 Puma установили на двухосный прицеп. В его кабине обустроили спальню, кухню и санузел.

Старому вертолету Aerospatiale SA 330 Puma нашли оригинальное применение. Он превратился в необычный дом на колесах, названный Helicamper. Об это сообщает сайт Carakoom.

Дом на колесах построили бывшие служащие береговой охраны США Фото: Carakoom

Вертолет Aerospatiale SA 330 Puma был выпущен в 1978 году и эксплуатировался в Германии, Румынии и Афганистане. В 2020 году его списали и выставили на продажу и объявление увидели супруги Блэйк Моррис и Мэгги Мортон из США.

В спальне разместили широкую кровать Фото: Carakoom

Ранее они служили в береговой охране и решили купить вертолет Puma себе, чтобы переделать его в прицеп-автодом. Работы над проектом Helicamper заняли два года и суммарно длилилсь 900 часов.

Интерьер вертолета отделан деревом

Фюзеляж вертолета установили на двухосный прицеп и отделали внутри дерева. Кабину пилотов оставили без изменений – по мнению Блэйка Морриса, это отличное место для утреннего кофе. При этом рычаги управления вертолета превратили в держатели для полотенец.

Внутри Helicamper оборудовали спальню с широкой кроватью и телевизором, а также кухню с плитой, раковиной и холодильником и гостиную, в которой можно разложить дополнительное спальное место.

Стол можно сложить и превратить в кровать Фото: Carakoom Фото: Carakoom

Обеденный стол украсили значками, монетами и даже кусками лопастей вертолета. Санузел отгородили дверью из туалета старого самолета. Также установлены кондиционер и мощная аудиосистема.

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