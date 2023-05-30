В Украине заметили эксклюзивный и роскошный Rolls-Royce за $500 000 (фото)

Rolls-Royce Ghost Extended — удлиненный до 5,71 м вариант роскошного седана. Автомобиль оснащен 571-сильным V12, а его салон отделан дорогой кожей и деревом.

В Киеве сфотографировали Rolls-Royce Ghost Extended. Это самая дорогая и роскошная модификация представительского седана. Об авто рассказали на сайте ТопЖир.

Седан удлинен до 5715 мм Фото: Topcars UA

Новый Rolls-Royce Ghost Extended – удлиненная версия модели. Ее длина и колесная база прибавили по 170 мм – до 5715 и 3465 мм, соответственно.

Такой Rolls-Royce Ghost просторнее на втором ряду. На выбор предложены трехместный задний диван или два отдельных кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем.

За комфорт езды отвечает пневмоподвеска Фото: Topcars UA

В отделке использованы дорогая кожа и дерево. Комплектация версии Extended расширена и добавляет подсветку решетки радиатора и звездное небо на потолке в салоне. Цена Rolls-Royce Ghost Extended составляет около полумиллиона долларов.

На втором ряду могут установить отдельные кресла с электроприводом и вентиляцией Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Ghost Extended оснащен 6,75-литровым турбированным V12 мощностью 571 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,8 с и развивает 250 км/ч. Седан оснащен полным приводом, пневмоподвеской и адаптивными амортизаторами.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве эвакуировали на штрафплощадку дорогой Rolls-Royce Ghost — его припарковали с нарушениями.

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