Мощная легенда: культовый американский спорткар 30 лет стоял заброшенным в гараже (видео)

Кабриолет Chevrolet Corvette 1967 года оснащен огромным 7,0-литровым V8 на 435 л. с. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с и развить 245 км/ч.

В США обнаружили заброшенный раритет – Chevrolet Corvette Stingray 1967 года в мощной заряженной версии L71. Легендарный спорткар не выезжал на дороги около 30 лет. Находке посвятили видео на Youtube-канале Auto Archaeology.

Спорткар не выезжал на дороги 30 лет Фото: скриншот / YouTube

Кабриолет Chevrolet Corvette Stingray нашли в штате Миссури. Хотя автомобиль покрыт толстым слоем пыли и грязи, он на удивление хорошо сохранился. Кузов Corvette пластиковый, а потому не ржавеет. Салон авто также в неплохом состоянии, то есть восстановить спорткар будет несложно.

Спорткар довольно неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube Под капотом установлен 7,0-литровый 435-сильный V8 Фото: скриншот / YouTube

Двигатель Chevrolet Corvette 1967 года также в хорошем состоянии, причем он особенный. Под капотом установлен 7,0-литровый V8, дополненный сразу тремя карбюраторами. Он развивает 435 л. с. и обладает пиковым крутящим моментом в 620 Нм.

С 4-ступенчатой механической КПП Chevrolet Corvette L71 разгоняется до 100 км/ч за 5,5 с и преодолевает ¼ мили (402 м) за 12,9 с. Максимальная скорость составляет 245 км/ч.

Эксперты сообщают, что двигатель может быть неродным, но даже в этом случае Chevrolet Corvette после реставрации будет стоить свыше 100 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в Великобритании обнаружили редкий спорткар 60-х и он завелся после 40 лет простоя.

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