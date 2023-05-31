Названы лучшие семейные автомобили 2023 года (фото)
В рейтинг вошли 10 семейных автомобилей, которые имеют множество преимуществ перед конкурентами. Эксперты выделили плюсы и минусы этих моделей.
Британские эксперты назвали лучшие семейные автомобили 2023 года. В рейтинг вошли только современные модели, которые можно купить новыми в Европе. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Семейные автомобили все еще пользуются большим спросом, несмотря на рост числа новых кроссоверов. Остается широкий выбор моделей, сражающихся в этом высококонкурентном секторе рынка.
Эксперты протестировали десятки семейных автомобилей и определили десятку своих фаворитов. По их словам, эти модели имеют множество преимуществ перед другими авто.
ТОП-10 лучших семейных автомобилей 2023 года:
10. BMW 1 Series
BMW 1 Series приятно удивляет отточенной управляемостью и высоким качеством сборки. Также у модели приятный интерьер и удобная информационно-развлекательная система.
Плюсы:
- высокое качество сборки;
- приятное управление;
- удобная информационно-развлекательная система.
Минусы:
- не самый высокий уровень безопасности;
- не самое богатое оснащение;
- плохая шумоизоляция.
9. Ford Focus
Ford Focus подходит для тех, кому важно приятное управление. Также модель предлагает неплохой уровень комфорта и низкий расход топлива.
Плюсы:
- приятное управление;
- богатое оснащение;
- много места сзади.
Минусы:
- высокая стоимость;
- неприятный интерьер;
- не самый вместительный багажник.
8. Volkswagen ID.3
Volkswagen ID.3 предлагает отличный компромисс для тех, кому трудно пересесть на электромобиль. Этот электрокар обладает некоторыми повадками авто с ДВС, но предлагает неплохую динамику разгона и отсутствие шума от двигателя.
Плюсы:
- большой запас хода;
- неплохая динамика разгона;
- приятное управление.
Минусы:
- неприятный интерьер;
- медленная скорость зарядки;
- неудобная информационно-развлекательная система.
7. Cupra Born
Испанский электромобиль Cupra Born от Seat, основан на Volkswagen ID.3. Эта модель имеет более роскошный интерьер и отточенное управление.
Плюсы:
- большой запас хода;
- приятное управление;
- хорошая шумоизоляция.
Минусы:
- высокая стоимость;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- жесткая подвеска.
6. Skoda Scala
Skoda Scala предлагает множество преимуществ на небольшую стоимость. Экспертов приятно удивила комфортная подвеска модели и просторный интерьер.
Плюсы:
- комфортная подвеска;
- просторный интерьер;
- низкая стоимость.
Минусы:
- плохая шумоизоляция;
- быстро дешевеет при перепродаже;
- неприятный интерьер.
5. Skoda Octavia
Skoda Octavia выделяется на фоне конкурентов высоким уровнем практичности. Вместительный багажник на 600 литров позволит с легкостью перевозить габаритные вещи.
Плюсы:
- приятный интерьер;
- вместительный багажник;
- низкий расход топлива.
Минусы:
- неудобные органы управления внутри;
- неприятное управление;
- неудобная информационно-развлекательная система.
4. Audi A3
Audi A3 предлагает высокий уровень роскоши для своего класса и отточенную управляемость. Эксперты отметили большой выбор двигателей на выбор.
Плюсы:
- приятное управление;
- удобные сиденья;
- мощные и экономные двигатели.
Минусы:
- качество интерьера могло быть лучше;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- низкий уровень надежности.
3. Seat Leon
Seat Leon отлично подходит для тех, кто ищет практичный, но нескучный автомобиль. Эксперты также похвалили модель за богатую комплектацию.
Плюсы:
- приятное управление;
- много места сзади;
- богатое оснащение.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- плохая шумоизоляция;
- неудобная информационно-развлекательная система.
2. Toyota Corolla
Toyota Corolla приятно удивляет очень низким расходом топлива. В среднем гибридная версия расходует менее 6 литров топлива на 100 км.
Плюсы:
- низкий расход топлива;
- комфортная подвеска;
- богатое оснащение.
Минусы:
- мало места сзади;
- устаревшая информационно-развлекательная система;
- приборная панель неудобная.
1. Honda Civic
Эксперты признали Honda Civic лучшим автомобилем в своем классе. Модель обладает отличным балансом между практичностью и спортивностью.
Плюсы:
- низкий расход топлива;
- вместительный багажник;
- богатое оснащение.
Минусы:
- высокая стоимость;
- мало места сзади;
- плохая шумоизоляция.
Ранее Фокус писал, что британские эксперты назвали самые надежные и самые ненадежные электрокары и гибриды.