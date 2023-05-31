Неприметная ракета: 909-сильный Mitsubishi Galant выставили на продажу за $29 999 (фото)

На автомобиль установили турбокомпрессор Garrett, который увеличил отдачу двигателя более чем в три раза. В 2000-х годах автомобиль выступал в гонках по засохшему соленому озеру.

В Калифорнии на продажу выставили седан Mitsubishi Galant VR 4 1992 года выпуска с тюнингом. Мощность двигателя повысили до невероятных 909 л.с. Об этом сказано в объявлении на площадке eBay.

Этот Mitsubishi Galant VR 4 был подготовлен для гонок по высохшему соленому озеру Бонневилль. Автомобиль имеет интересную историю.

Седан покрасили в желтый цвет и украсили наклейками с названиями различных брендов Фото: ebay.com

Седан модернизировали ателье RaVer Motorsports и Smith Automotive. Они увеличили отдачу 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя до 909 л.с. Это удалось благодаря турбокомпрессору Garrett GT45R, который работает с давлением наддува 3,45 бара, и множеству других доработок.

Автомобиль все еще пригоден для заездов на скорость Фото: ebay.com

В 2000-х годах автомобиль смог развить скорость свыше 360 км/ч во время заезда по высохшему озеру. С 2009 года он находится в демонстрационном зале в дилерском центре в Центральной Калифорнии.

Уникальный Mitsubishi Galant VR 4 обладает отличным состоянием с минимальным пробегом. Продавец просит за это авто 29 999 долларов.

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