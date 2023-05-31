Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Неприметная ракета: 909-сильный Mitsubishi Galant выставили на продажу за $29 999 (фото)

Mitsubishi, Mitsubishi Galant, Тюнинг, Авто, Автомобили, Продажа, Гонки, Фото, Седан, США, Цена
Фото: ebay.com | Этот Mitsubishi Galant VR 4 смог развить скорость 360 км/ч

На автомобиль установили турбокомпрессор Garrett, который увеличил отдачу двигателя более чем в три раза. В 2000-х годах автомобиль выступал в гонках по засохшему соленому озеру.

Related video

В Калифорнии на продажу выставили седан Mitsubishi Galant VR 4 1992 года выпуска с тюнингом. Мощность двигателя повысили до невероятных 909 л.с. Об этом сказано в объявлении на площадке eBay.

Этот Mitsubishi Galant VR 4 был подготовлен для гонок по высохшему соленому озеру Бонневилль. Автомобиль имеет интересную историю.

Mitsubishi Galant VR 4 тюнинг Fullscreen
Седан покрасили в желтый цвет и украсили наклейками с названиями различных брендов
Фото: ebay.com

Седан модернизировали ателье RaVer Motorsports и Smith Automotive. Они увеличили отдачу 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя до 909 л.с. Это удалось благодаря турбокомпрессору Garrett GT45R, который работает с давлением наддува 3,45 бара, и множеству других доработок.

Mitsubishi Galant VR 4 тюнинг Fullscreen
Автомобиль все еще пригоден для заездов на скорость
Фото: ebay.com

В 2000-х годах автомобиль смог развить скорость свыше 360 км/ч во время заезда по высохшему озеру. С 2009 года он находится в демонстрационном зале в дилерском центре в Центральной Калифорнии.

Важно
Самое необычное французское авто выставили на продажу за 1,2 миллиона евро (фото)
Самое необычное французское авто выставили на продажу за 1,2 миллиона евро (фото)

Уникальный Mitsubishi Galant VR 4 обладает отличным состоянием с минимальным пробегом. Продавец просит за это авто 29 999 долларов.

Ранее Фокус писал, что в США на аукцион Bonhams выставили четыре заряженных спорткара Chevrolet Corvette ZR1.