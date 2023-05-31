Непомітна ракета: 909-сильний Mitsubishi Galant виставили на продаж за $29 999 (фото)

На автомобіль встановили турбокомпресор Garrett, який збільшив віддачу двигуна більш ніж утричі. У 2000-х роках автомобіль виступав у перегонах по засохлому солоному озеру.

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У Каліфорнії на продаж виставили седан Mitsubishi Galant VR 4 1992 випуску з тюнінгом. Потужність двигуна підвищили до неймовірних 909 к.с. Про це йдеться в оголошенні на майданчику eBay.

Цей Mitsubishi Galant VR 4 був підготовлений для перегонів по висохлому солоному озеру Бонневіль. Автомобіль має цікаву історію.

Седан пофарбували у жовтий колір та прикрасили наклейками з назвами різних брендів Фото: ebay.com

Седан модернізували ательє RaVer Motorsports та Smith Automotive. Вони збільшили віддачу 2,0-літрового чотирициліндрового двигуна до 909 к.с. Це вдалося завдяки турбокомпресору Garrett GT45R, який працює з тиском наддуву 3,45 бара, та безлічі інших доробок.

Автомобіль досі придатний для заїздів на швидкість Фото: ebay.com

У 2000-х роках автомобіль зміг розвинути швидкість понад 360 км/год під час заїзду висохлим озером. З 2009 року він знаходиться у демонстраційному залі у дилерському центрі у Центральній Каліфорнії.

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Унікальний Mitsubishi Galant VR 4 має відмінний стан з мінімальним пробігом. Продавець просить за це авто 29 999 доларів.

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