Accord на минималках: Honda показала недорогой седан с расходом менее 5 л на 100 км (фото)

Новая Honda Inspire — большой седан D-класса стоимостью от $27 000. Модель предложен в бензиновой и гибридной версиях

Опубликованы официальные фото Honda Inspire нового поколения. Семейный седан D-класса поступает в производство с июня. Об этом сообщает официальный сайт Honda.

Honda Inspire выпускают с 1989 года и в отдельных странах авто продавали под названием Acura RL. Седан всегда был построен на базе Honda Accord и поскольку недавно появился новый Accord, то теперь пришло время для его собрата.

У седана динамичная покатая линия крыши Фото: Honda

В профиль новая Honda Inspire повторяет Accord. У нее длинный капот и покатая крыша. А вот "лицо" у авто самобытное – с широкой "пастью" решетки радиатора и раскосыми фарами. Сзади седан отличается от собрата тоненькими фонарями и спойлером на крышке багажника.

Седан получил виртуальную панель приборов Фото: Honda

В салоне компоновка знакома по Honda Accord 2023, но есть и отличия. У Inspire другие переключатели на центральной панели, измененные вентиляционные дефлекторы, новая графика виртуальной панели приборов и кнопки вместо рычага КПП.

Новая Honda Inspire 2023 доступна с 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 192 л. с. и гибридной установкой, состоящей из 2,0-литровой 184-сильной четверки и электромотора мощностью 148 л. с. В последнем случае расход топлива составляет 4,9 л/100 км и можно проехать около 80 км в электрическом режиме.

Вместо рычага КПП установлены кнопки Фото: Honda

Производство седана наладят на китайском предприятии GAC-Honda. Это сделает авто несколько дешевле, чем Honda Accord – цена Inspire стартует с 27 000 долларов.

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