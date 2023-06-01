Роскошный "малыш": представлен самый дорогой Suzuki Jimny в истории (фото, видео)
Салон Suzuki Jimny отделан дорогой стеганной кожей и алькантарой. Мощность двигателя внедорожника увеличили до 165 л. с.
У Suzuki Jimny 2023 появилась нестандартная роскошная версия. Миниатюрный внедорожник поступит в продажу с октября по цене в $61 450, то есть он вдвое дороже стандартной модели в не самой бедной комплектации. Об этом сообщает сайт компании Twisted Automotive.
Именно это британское ателье (оно специализируется на Land Rover) выполнило тюнинг Suzuki Jimny, причем упор сделали на роскошь. В отделке салона использована дорогая стеганная кожа, а потолок обшили алькантарой.
Вместо штатной мультимедиа установили более совершенную систему от Alpine, включающую спутниковую навигацию. Кроме того, появилась более мощная акустика.
Решетку радиатора Suzuki Jimny окрасили в цвет кузова, а фары тонировали. Вместе с тем, не забыли улучшить и проходимость авто – установлены внедорожные шины, а за доплату клиренс Suzuki Jimny могут увеличить до 235 мм. Среди опций есть лебедка и багажник на крышу.
К тому же, тюнинг Suzuki Jimny затронул двигатель. 1,5-литровую бензиновую четверку дополнили турбиной, что подняло ее мощность со 103 до 165 л. с.
Ранее Фокус сообщал, что в производство поступил удлиненный пятидверный Suzuki Jimny.
Также мы писали, что Suzuki Jimny получил три новые яркие версии.