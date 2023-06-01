200 км/ч – не проблема: Volkswagen Multivan T6 разогнали до предела на автобане (видео)

Volkswagen Multivan T6 разогнали до максимальных 200 км/ч на автобане. Для тяжелого минивэна это не стало проблемой.

Для больших минивэнов максимальная скорость – не главное, но некоторые модели могут быть довольно быстрыми. К примеру, Volkswagen Multivan T6 способен развить 200 км/ч. Его возможности решили проверить блогеры с Youtube-канале Test Drive Freak.

Трафик не помешал развить 200 км/ч Фото: скриншот / YouTube

На этом канале уже неоднократно испытывали самые разные автомобили на пределе. До максимальной скорости их разгоняют на немецких автобанах.

Для теста выбрали полноприводной минивэн Volkswagen Multivan T6 с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 204 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями DSG. По паспорту такое авто способно разогнаться до 100 км/ч за 10,2 с и развить 200 км/ч.

Тяжелый Volkswagen T6 Multivan довольно быстро набирает скорость 170-180 км/ч. Автобан оказался загруженным, но минивэн все же развил 202 км/ч. Очевидно скорость выше паспортной из-за погрешности спидометра. Примечательно, что на больших скоростях высокий автомобиль усточивый и контролируемый.

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