Возвращение бюджетного бестселлера: на рынок выходит новый Chevrolet Aveo 2023 (фото)

Chevrolet Aveo 2023 стал солиднее на вид и несколько подрос в размерах. Базовая комплектация модели включает камеру заднего вида и парктроник.

Новый Chevrolet Aveo четвертого поколения поступил в производство и выходит на рынок. Хэтчбек уже поступил в продажу, а в ближайшее время к нему присоединится и седан. Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.

Модель оснащена 1,5-литровым 98-сильным двигателем Фото: General Motors

Первыми купить Chevrolet Aveo смогут жители Мексике, ведь именно в этой стране налажен выпуск модели (также ее будут собирать в Китае). Хэтчбек стоит от 16 750 долларов, а седан будет несколько дешевле – от 16 000 долларов.

Новый Chevrolet Aveo 2023 стал сдержаннее на вид. В дизайне стало больше граней, а широкая решетка радиатора сочетается с крупными фарами.

Седан несколько дешевле хэтчбека Фото: General Motors

Авто крупнее предшественника: хэтчбек Chevrolet Aveo достигает 4170 мм в длину, а седан – 4490 мм. Ширина (1695 мм), высота (1490 мм) и колесная база (2550 мм) у двух моделей одинаковые. Объем бажаника Chevrolet Aveo составляет 304 л, а седана – 475 л.

В салоне руль приплюснут, а приборы разделены экраном бортового компьютера. Базовая комплектация расширена и включает 8-дюймовый тачскрин, 6 подушек безопасности, кондиционер, парктроник и камеру заднего вида. Топовый вариант добавляет климат-контроль и 15-дюймовые литые диски.

Базовая комплектация включает камеру заднего вида Фото: General Motors

Новый Chevrolet Aveo доступен исключительно с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 98 л. с. На выбор предложены 6-ступенчатая механическая КПП и вариатор.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors презентовали свой флагманский представительский седан.

Также мы писали, что General Motors показали компактного электрического конкурента Suzuki Jimny.