Китайский Nissan: в Украине появились недорогие рамные пикапы (фото)

Dongfeng Rich 6 отличается от Nissan Navara дизайном передней части и оформлением салона. Пикап доступен в бензиновой и дизельной модификациях.

На украинском рынке появился пикап Dongfeng Rich 6. Автомобиль является лицензионной копией известного украинцам Nissan Navara. Об этом сообщает сайт Auto-Consulting.

Грузоподъемность пикапа составляет 795 кг Фото: Dongfeng

Новый Dongfeng Rich 6 мало чем отличается от Nissan Navara. Узнать его можно по измененной передней части. Рамный пикап достигает 5310 мм в длину при колесной базе 3150 мм и предлагается в четырехдверном исполнении. Грузоподъемность авто составляет 795 кг.

В Украину прибыла партия из 50 Dongfeng Rich 6, оснащенных 2,3-литровым 163-сильным турбодизелем, разработанным Nissan и Renault. В паре с ним работают 6-ступенчатая механическая или 8-ступенчатая автоматическая КПП. Также есть возможность заказать модификацию с 2,5-литровым бензиновым двигателем на 140 л. с.

Топовая версия получила кожаный салон и камеры кругового обзора Фото: Dongfeng

Цена Dongfeng Rich 6 стартует с 29 990 долларов и в базовой версии пикап оснащен кондиционером и электростеклоподъемниками. Топовый вариант с дизелем, 8-ступенчатым автоматом, кожаным салоном и камерами кругового обзора стоит в эквиваленте 38 800 долларов.

Примечательно, что в Китае существует даже электрическая версия Dongfeng Rich 6. Ее запас хода достигает 450 км.

Также Фокус писал, что в Украине презентовали новый электрический пикап LUAZ.