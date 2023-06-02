Обслуживание за $14 000: стоимость ремонта суперкара Ferrari шокировала владельца

За два месяца механик обнаружил большое количество проблем у подержанного Ferrari 430 Scuderia. Только за регулярное обслуживание владельцу пришлось заплатить $1400.

Владелец Ferrari 430 Scuderia рассказал о затратах на ремонт суперкара. Первое обслуживание авто после покупки обошлось ему в $14 000. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Британец по имени Джеймс купил свой Ferrari 430 Scuderia на вторичном рынке. Он отдал суперкар механику перед Рождеством, чтобы провести первичное обслуживание.

Спустя месяц Джеймс получил электронное письмо с подробным описанием всех проблем. У автомобиля была обнаружена утечка охлаждающей жидкости, проблема с креплением дверей, незакрепленные задние фонари и отсутствие вставки дверных защелок.

У Ferrari 430 Scuderia обнаружили множество проблем после покупки Фото: Скриншот

Спустя еще один месяц были обнаружены и другие проблемы. Среди них механик заметил неисправный термостат и проблемы с крышкой распредвала.

За замену воздушного фильтра, поликлинового ремня, моторного масла и масляного фильтра, масла в коробке передач и батареек в ключе пришлось заплатить $1400. Механик также обратил внимание на изношенные тормоза и шины.

В итоге стоимость всех работ обошлась владельцу в $14 000. Британец заявил, что хоть это и очень дорого, но этот суперкар доставляет гораздо больше удовольствия.

Ранее Фокус писал, что владелец Ferrari рассказал о затратах на ремонт суперкара.