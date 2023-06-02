Редчайший американский спорткар 70-х более 30 лет простоял под открытым небом (фото)

Всего выпустили только 3629 Pontiac GTO The Judge 1970. Раритетное спортивное купе оснащено 6,5-литровым V8 мощностью 350 л. с.

В США обнаружили заброшенный Pontiac GTO 1970 года. Раритетное спортивное авто не ездило около 30 лет. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Всего выпущено только 3629 Pontiac GTO The Judge Фото: autoevolution.com

Редкий Pontiac GTO эксплуатировался в штате Массачусетс, но в начале 90-х его припарковали под открытым небом и забыли о нем. За три десятилетия под открытым небом автомобиль проржавел, а его краска облезла. В салоне Pontiac GTO повреждена отделка, а двигатель не заводится.

Автомобиль требует серьезной реставрации Фото: autoevolution.com

Эксперты установили, что найденный автомобиль – редкая спортивная версия Pontiac GTO The Judge. В 1970 году выпустили только 3629 таких купе – это менее 10% от всех выпущенных GTO.

Pontiac GTO The Judge отличались мощными двигателями, задним спойлером и особой отделкой. К тому же, комплектация конкретно этого авто включает кондиционер, электростеклоподъемники и усилитель руля.

Под капотом установлен 6,5-литровый V8 на 350 л. с. Фото: autoevolution.com

Под капотом Pontiac GTO The Judge установлен 6,5-литровый V8 мощностью 350 л. с., а в паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП. Новым такое авто разгонялось до 100 км/ч за 7,3 с и развивало 200 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в старом гараже обнаружили заброшенным еще более редкий Pontiac Firebird 1970 года.

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