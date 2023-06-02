Звездный аргентинский футболист купил самое дорогое авто в мире за $28 миллионов (фото)

Кабриолет Rolls-Royce Boat Tail стоит 28 миллионов долларов и строится по индивидуальному заказу. Всего выпустят только три таких авто, а владельцами первого экземпляра модели стали Бейонсе и Jay Z.

Нападающий сборной Аргентины и турецкого "Галатасарая" Мауро Икарди заказал роскошный Rolls-Royce Boat Tail. Кабриолет является самым дорогим новым авто в мире. О покупке футболист рассказал в соцсетях.

Мауро Икарди стал владельцем третьего и последнего выпущенного Rolls-Royce Boat Tail. Напомним, что первый экземпляр авто приобрели Бейонсе и Jay Z.

Аргентинский форвард является поклонником дорогих авто. В его гараже уже есть дорогие Bentley Bentayga, Rolls Royce Ghost, Lamborghini Huracan Spyder, Range Rover и Hummer H2.

Первый экземпляр модели купили Бейонсе и Jay Z Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Boat Tail – самое дорогое авто в мире

Эксклюзивный кабриолет Rolls-Royce Boat Tail стоит 28 миллионов долларов. Все три авто этой серии отличаются друг от друга отделкой и декором, однако все выполнены в морской тематике. Название Boat Tail переводится, как "корма лодки".

В багажнике спрятан набор для пикника Фото: Rolls-Royce

У кабриолета длинный капот и фирменная решетка радиатора, а деревянная отделка крышки багажника имитирует палубу корабля. Салон отделан кожей и деревом, а на центральной панели установлены дорогие швейцарские часы. В багажнике прячутся зонтик от солнца, холодильник для шампанского, а также стулья для пикника и набор дорогой посуды.

Новый Rolls-Royce Boat Tail построен на базе седана Phantom. Он оснащен 6,75-литровым V12 твин-турбо мощностью 571 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП, а комфорт езды обеспечивает пневмоподвеска.

Салон отделан кожей и деревом Фото: Rolls-Royce

Ранее Фокус сообщал, что в Украине заметили эксклюзивный Rolls-Royce за 500 тысяч долларов.

Также мы писали, что дорогой кабриолет Rolls-Royce появился и у Криштиану Роналду.