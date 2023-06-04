Украинец стал одним из первых владельцев эксклюзивного Bugatti за $10 миллионов (фото)

Всего выпустили только 10 суперкаров Bugatti Centodieci. Одним из владельцев такого авто стал Криштиану Роналду.

Одним из покупателей редчайшего суперкара Bugatti Centodieci стал украинец. Эксклюзивное лимитированное авто обошлось в 10 миллионов долларов. Об этом стало известно сайту ТопЖир.

Как известно, всего собраны только 10 купе Bugatti Centodieci. Одним из владельцев такого суперкара является Криштиану Роналду – недавно он показал свое авто в Мадриде.

Заказчиком Bugatti Centodieci называют украинца Михаила Романенко Фото: topgir.com.ua

По данным журналистов ТопЖира, купить Bugatti Centodieci решил бизнесмен из Черновцов Михаил Романенко (Mykhailo Romanenko). 35-летний украинец является крупным держателем криптовалюты и стал одним из основателей корпорации Danvel Group, занимающейся управлением активами частных инвесторов и венчурных фондов. Его состояние оценивают в $1,5 миллиарда.

Дизайн Bugatti Centodieci выполнен в стилистике 90-х годов Фото: Bugatti

Примечательно, что, партнер Михаила Романенко по Danvel Group, Назар Бабенко, ранее также приобрел баснословно дорогой Bugatti, но другой модели – купе Divo за 9 миллионов долларов.

Bugatti Centodieci, характеристики и особенности суперкара

Новый Bugatti Centodieci – лимитированный суперкар, посвященный 110-летию бренда. Его дизайн выполнен в стилистике культового Bugatti EB110 1992 года, а салон отделан кожей и карбоном.

Салон авто отделан кожей и карбоном Фото: Bugatti

Centodieci построен на базе Bugatti Chiron, однако мощность его 8,0-литрового W16 подняли до 1600 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 2,4 с, а максимальная скорость ограничена на 380 км/ч.

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