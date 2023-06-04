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Украинец стал одним из первых владельцев эксклюзивного Bugatti за $10 миллионов (фото)

Фото: Bugatti | Всего выпущено только 10 Bugatti Centodieci

Всего выпустили только 10 суперкаров Bugatti Centodieci. Одним из владельцев такого авто стал Криштиану Роналду.

Одним из покупателей редчайшего суперкара Bugatti Centodieci стал украинец. Эксклюзивное лимитированное авто обошлось в 10 миллионов долларов. Об этом стало известно сайту ТопЖир.

Как известно, всего собраны только 10 купе Bugatti Centodieci. Одним из владельцев такого суперкара является Криштиану Роналду – недавно он показал свое авто в Мадриде.

Заказчиком Bugatti Centodieci называют украинца Михаила Романенко
Фото: topgir.com.ua

По данным журналистов ТопЖира, купить Bugatti Centodieci решил бизнесмен из Черновцов Михаил Романенко (Mykhailo Romanenko). 35-летний украинец является крупным держателем криптовалюты и стал одним из основателей корпорации Danvel Group, занимающейся управлением активами частных инвесторов и венчурных фондов. Его состояние оценивают в $1,5 миллиарда.

Дизайн Bugatti Centodieci выполнен в стилистике 90-х годов
Фото: Bugatti

Примечательно, что, партнер Михаила Романенко по Danvel Group, Назар Бабенко, ранее также приобрел баснословно дорогой Bugatti, но другой модели – купе Divo за 9 миллионов долларов.

Bugatti Centodieci, характеристики и особенности суперкара

Новый Bugatti Centodieci – лимитированный суперкар, посвященный 110-летию бренда. Его дизайн выполнен в стилистике культового Bugatti EB110 1992 года, а салон отделан кожей и карбоном.

Салон авто отделан кожей и карбоном
Фото: Bugatti

Centodieci построен на базе Bugatti Chiron, однако мощность его 8,0-литрового W16 подняли до 1600 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 2,4 с, а максимальная скорость ограничена на 380 км/ч.

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