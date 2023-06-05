Украинские мастера превратили старые КрАЗ в современные дома на колесах для ВСУ (видео)

Грузовики КрАЗ-255Б получили жилые отсеки площадью 13 кв. м. Внутри обустроены спальные места, кухня и душовая кабина, а оснащение включает обогреватель и LED-освещение.

В Украине реализовали интересный проект на базе КрАЗ-255Б. Старые полноприводные грузовики переделали в удобные дома на колесах для ВСУ. Один из автомобилей показали в центре Киева возле столичной мэрии, сообщает "Автоцентр".

Грузовики приобрели в Финляндии Фото: autocentre.ua

Идея выполнить необычный тюнинг КрАЗ-255Б родилась у волонтера Романа Пастушенко. Дома на колесах созданы для нужд военнослужащих ПВО. Автомобили даже получили имена – их назвали в честь погибших героев Александра Чуйко и Дмитрия Доманова.

Площадь живого отсека составляет 13 кв. м Фото: autocentre.ua

Два КрАЗ-255Б закупили в Финляндии – там они использовались как машины понтонно-мостового парка. В Белой Церкви грузовикам изготовили жилые отсеки (кунги) площадью 13 кв. м с теплоизоляцией.

В одном грузовике обустроили 8 спальных мест, во втором – кухню и душовую кабину с водонагревателем и баком на 500 л воды. Каждый автодом КрАЗ-255Б получил систему вентиляции, инфракрасный обогреватель, баллоны с пропан-бутаном, LED-освещение. Проект еще не завершен и волонтеры собирают средства на мебель для интерьера грузовиков.

Грузовики КрАЗ-255Б оснащены 14,9-литровым 240-сильным турбодизелем и полным приводом 6Х6 с блокировками дифференциалов. Также предусмотрена система подкачки колес. Двигатель, ходовая и тормоза прошли полное техобслуживание с заменой износившихся деталей.

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