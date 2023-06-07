121 000 евро за превышение скорости: в Финляндии выписали огромный штраф нарушителю ПДД

Штрафы за нарушения ПДД в Финляндии привязаны к уровню дохода водителей. Миллионеры платят серьезные суммы за превышение скорости.

В Финляндии выписан невероятно большой штраф за превышение скорости. Гражданин страны Андерс Виклеф обязан заплатить 121 000 евро и лишился прав на 10 дней. Об этом сообщает финское издание Nya Aland.

Полиция остановила Андерса Виклефа потому, что он ехал со скоростью 82 км/ч в зоне с ограничением 50 км/ч. Позже он объяснил, что попросту не успел вовремя затормозить, ведь перед этим на дороге был установлен лимит в 70 км/ч.

Андерс Виклеф уже не впервые платит огромный штраф за превышение скорости

Хотя превышение скорости и небольшое, штраф выписан немалый. Дело в том, что в Финляндии штрафы за нарушение ПДД напрямую зависят от уровня доходов нарушителя.

Андерс Виклеф является одним из самых богатых граждан Финляндии. Он владеет более 20 компаниями в сферах логистики строительства, недвижимости, торговли и туризма. В 2020 году они принесли бизнесмену 11 миллионов евро прибыли.

Это уже не первый большой штраф за нарушение ПДД для Андерса Виклефа. В 2013 году миллионер заплатил 95 000 евро за превышение скорости, а в 2018 году – 63 680 евро.

Примечательно, что это не самый большой штраф за превышение скорости в мире. В 2021 году в Швейцарии (там действует такая же система начисления штрафов) владелец Mercedes SLS AMG заплатил миллион долларов.

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