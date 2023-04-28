В Украине водителя мопеда оштрафовали на 40800 грн: что он нарушил

У мужчины не было соответствующей категории водительского удостоверения. Он продолжил ездить без прав, за что и был наказан более строго.

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В Украине водитель мопеда получил штраф в 40800 грн и лишился права вождения транспортным средством на 5 лет. Об этом рассказали на сайте Дорожній адвокат.

Регистрация мопеда является обязательной независимо от того, ездит водитель на нем по дорогам местного или государственного значения. Судя по всему, не все водители осведомлены о возможных последствиях этого нарушения.

Для управления мопедом необходимо иметь специальную категорию водительского удостоверения "А1". Владельцы водительских удостоверений категорий "В", "С" или "А" не имеют права управлять мопедом. Следовательно, даже если человек имеет право управлять спортивным мотоциклом большой мощности, он не может управлять мопедом, если не имеет категорию "А1". Это особенности украинского законодательства. Если водитель не знает об этом, он может получить крупные штрафы и лишиться своего транспортного средства.

Управление мопедом без категории "А1" влечет наложение штрафа в размере 3400 грн. В то же время повторное нарушение в течение года может привести к наложению штрафа в размере 40800 грн и лишению права управления транспортным средством на срок от 5 до 7 лет.

Такая ситуация произошла с одним из водителей мопеда. После того, как полицейские остановили его, обнаружилось, что у мужчины не было соответствующей категории водительского удостоверения. Сперва он получил штраф в размере 3400 грн.

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Водитель продолжил управлять мопедом без соответствующей категории. После повторной остановки полицейскими он получил штраф в размере 40800 грн и лишился права вождения транспортным средством на 5 лет.

Ранее Фокус писал, что в Украине могут быть введены новые штрафы для пешеходов.