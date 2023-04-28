В Україні водія мопеда оштрафували на 40 800 грн: що він порушив

У чоловіка не було відповідної категорії посвідчення водія. Він продовжив їздити без прав, за що і був покараний суворіше.

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В Україні водій мопеда отримав штраф у 40800 грн та втратив право керувати транспортним засобом на 5 років. Про це розповіли на сайті Дорожній адвокат.

Реєстрація мопеда є обов'язковою незалежно від того, їздить водій на ньому дорогами місцевого чи державного значення. Зважаючи на все, не всі водії обізнані про можливі наслідки цього порушення.

Для керування мопедом необхідно мати спеціальну категорію посвідчення водія "А1". Власники посвідчень водія категорій "В", "С" або "А" не мають права керувати мопедом. Отже, навіть якщо людина має право керувати спортивним мотоциклом великої потужності, вона не може керувати мопедом, якщо не має категорії "А1". Це особливості українського законодавства. Якщо водій не знає про це, він може отримати великі штрафи та втратити свій транспортний засіб.

Управління мопедом без категорії "А1" тягне за собою накладення штрафу у розмірі 3400 грн. Водночас повторне порушення протягом року може призвести до накладення штрафу у розмірі 40800 грн та позбавлення права керування транспортним засобом на строк від 5 до 7 років.

Така ситуація сталася з одним із водіїв мопеда. Після того, як поліцейські зупинили його, виявилося, що чоловік не мав відповідної категорії посвідчення водія. Спершу він отримав штраф у розмірі 3400 грн.

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Водій продовжив керувати мопедом без відповідної категорії. Після повторної зупинки поліцейськими він отримав штраф у розмірі 40800 грн і втратив право керувати транспортним засобом на 5 років.

Раніше Фокус писав, що в Україні можуть бути запроваджені нові штрафи для пішоходів.