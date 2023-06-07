Ford отзывает более 125 тысяч автомобилей из-за риска возгорания

Проблема обнаружена на гибридных моделях Ford и Lincoln с 2,5-литровым двигателем. Владельцев потенциально опасных авто просят не пользоваться своими автомобилями, если они обнаружили что-то странное.

Концерн Ford Motor Company отзовет 125 322 автомобиля из-за риска возгорания двигателя. Такой опасный дефект был обнаружен на гибридных кроссоверах и пикапах Ford и Lincoln. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) подтвердила информацию об отзыве. Концерн отзовет гибридные версии Ford Escape 2020-2023 годов и Maverick 2022-2023 годов, а также Lincoln Corsair 2021-2023 годов.

Дефект обнаружен на трех моделях Ford Motor Company Фото: Lincoln

Проблема возникла из-за изношенных подшипников коленчатого вала. Они приводят к образованию сквозной выбоины в блоке цилиндров двигателя.

Дефект встречается на 2,5-литровом двигателе Duratec. Всего автопроизводитель получил 23 сообщения о пожарах под капотом из-за проблем с этим двигателем.

Ford Motor Company уже отзывал автомобили с этим двигателем и усилил подшипники коленчатого вала. Тем не менее дефект удалось исправить не на всех авто.

Всего отзыву подлежат 86 656 единиц Ford Escape, 35 501 пикап Ford Maverick и 3165 кроссоверов Lincoln Corsair. Владельцев проблемных авто начнут уведомлять об отзыве с 12 июня.

Ранее Фокус рассказал, что Toyota объявила об отзыве кроссовера Corolla Cross.